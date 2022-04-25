Венеціанська комісія дасть оцінку рішенням КСУ

19:04 25 листопада Київ, Україна

Дорадчий орган Ради Європи проведе оцінку конституційної ситуації в Україні, що виникла внаслідок скандального рішення КСУ

З відповідним письмовим проханням президент Володимир Зеленський звернувся до голови Венеціанської комісії Джанні Букіккіо. У своєму листі до голови комісії президент повідомив, що через рішення КСУ в Україні почалася серйозна конституційна криза, яку необхідно якомога швидше вирішити.



Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

"Президент України Володимир Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням провести оцінку конституційної ситуації, викликаної рішенням Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року, і дати висновок про стан антикорупційного законодавства після його прийняття", - йдеться в повідомленні.

У своєму листі до голови комісії Зеленський просить перевірити, чи ухвалювали судді рішення при наявності конфлікту інтересів, чи дотримувалися вони при розгляді і прийнятті рішення всіх процедур.

"Ми високо цінуємо експертну допомогу Венеціанської комісії та розраховуємо на продовження тісної співпраці", - зазначив глава держави в листі.

Венеціанська комісія - це дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права. Він дає висновки про відповідність законопроєктів європейським стандартам і цінностям.