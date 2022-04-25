Венеціанська комісія дасть оцінку рішенням КСУ

Дорадчий орган Ради Європи проведе оцінку конституційної ситуації в Україні, що виникла внаслідок скандального рішення КСУ.
З відповідним письмовим проханням президент Володимир Зеленський звернувся до голови Венеціанської комісії Джанні Букіккіо. У своєму листі до голови комісії президент повідомив, що через рішення КСУ в Україні почалася серйозна конституційна криза, яку необхідно якомога швидше вирішити.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
У своєму листі до голови комісії Зеленський просить перевірити, чи ухвалювали судді рішення при наявності конфлікту інтересів, чи дотримувалися вони при розгляді і прийнятті рішення всіх процедур.
Венеціанська комісія - це дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права. Він дає висновки про відповідність законопроєктів європейським стандартам і цінностям.
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