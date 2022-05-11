Венеціанська комісія розробила низку рекомендацій щодо антикорупційного законодавства України

06:22 10 грудня Київ, Україна





Відповідна інформація розміщена на сайті ВК.



У документі відзначається, що Венеціанська комісія наголошує, що боротьба з корупцією є важливим елементом держави, керованої верховенством права, але також і поважає Конституцію і конституційне правосуддя. "Вони йдуть рука об руку. Парламент і виконавча влада повинні поважати роль Конституційного Суду як зберігача Конституції і повинні виконувати його рішення. У свою чергу, Конституційний Суд, як і будь-яка інша державна установа і суд, з одного боку, заслуговує інституційної поваги, але, з іншого боку, повинен поважати свої власні процедури і заради конституційної стабільності і правової визначеності повинен приймати рішення, які в цілому відповідають власній судовій практиці. Ще більш важливим є те, що Конституційний Суд повинен вирішувати в рамках параметрів його законних повноважень і юрисдикції", - йдеться в документі.



Венеціанська комісія визнає, що рішення Конституційного Суду України "не має чіткої аргументації, не має твердої основи в міжнародному праві і, можливо, було заплямоване серйозною процедурною помилкою - невирішеним питанням про конфлікт інтересів деяких суддів". "Це гідне жалю не тільки через негайні негативні наслідки цього рішення для боротьби з корупцією в Україні, але також тому, що такі рішення підривають суспільну довіру до конституційного правосуддя в цілому", - вважають в ВК. Рішення КСУ , на думку Венеціанської комісії, спричинило негативні наслідки в боротьбі з корупцією і підірвало довіру суспільства до українського конституційного правосуддя як такого.Відповідна інформація розміщена на сайті ВК.У документі відзначається, що Венеціанська комісія наголошує, що боротьба з корупцією є важливим елементом держави, керованої верховенством права, але також і поважає Конституцію і конституційне правосуддя. "Вони йдуть рука об руку. Парламент і виконавча влада повинні поважати роль Конституційного Суду як зберігача Конституції і повинні виконувати його рішення. У свою чергу, Конституційний Суд, як і будь-яка інша державна установа і суд, з одного боку, заслуговує інституційної поваги, але, з іншого боку, повинен поважати свої власні процедури і заради конституційної стабільності і правової визначеності повинен приймати рішення, які в цілому відповідають власній судовій практиці. Ще більш важливим є те, що Конституційний Суд повинен вирішувати в рамках параметрів його законних повноважень і юрисдикції", - йдеться в документі.Венеціанська комісія визнає, що рішення Конституційного Суду України "не має чіткої аргументації, не має твердої основи в міжнародному праві і, можливо, було заплямоване серйозною процедурною помилкою - невирішеним питанням про конфлікт інтересів деяких суддів". "Це гідне жалю не тільки через негайні негативні наслідки цього рішення для боротьби з корупцією в Україні, але також тому, що такі рішення підривають суспільну довіру до конституційного правосуддя в цілому", - вважають в ВК.

Разом з тим, в ВК констатували, що "конституційна роль Конституційного Суду повинна поважатися, і Верховна Рада повинна виконати рішення, витлумачивши його в світлі конституційної основи країни і відповідних міжнародних стандартів, зберігаючи громадські інтереси, такі, як боротьба з корупцією, в тому числі в судовій системі". "Зокрема, важливо зберегти обов'язок державних посадових осіб (включаючи суддів звичайних судів і Конституційного Суду) подавати фінансові декларації, мати ефективний механізм перевірки таких декларацій, і передбачити в законі відповідні санкції для державних службовців, включаючи суддів і прокурорів за свідомо неправдиві декларації або за їхнє неподання", - йдеться в документі.



На цьому тлі Венеціанська комісія пропонує Верховній Раді розглянути наступні рішення: Що стосується статті 366-1 Кримінального кодексу, визнаної Конституційним Судом недійсною, відновити кримінальну відповідальність за подачу свідомо неправдивої декларації або за її неподання, але закон може більш детально вказати санкції, що відповідають ступеню кримінальної відповідальності, зі збереженням, наприклад, покарання у вигляді тюремного ув'язнення для випадків вище певного порогу і для злочинців, що діють з наміром.



Що стосується повноважень Національного агентства з попередження корупції перевіряти декларації, то всі повноваження щодо державних посадових осіб, крім суддів, можуть бути відновлені, оскільки на них не впливають доводи рішення Конституційного Суду.



Що стосується повноважень цього агентства стосовно суддів, то в законі можуть бути передбачені додаткові гарантії з метою захисту від можливих зловживань.



Незалежність НАЗК на практиці і громадський контроль за його діяльністю повинні бути поліпшені відповідно до рекомендацій GRECO; Деякі слідчі повноваження Агентства можуть бути сформульовані більш точно і в вузькому сенсі, або можуть бути передбачені спеціальні виключення і процесуальні гарантії щодо суддів.







Для того, щоб захистити суддів від можливих зловживань з боку НАЗК, закон може передбачати для нагляду за діяльністю Агентства щодо суддів або форму механізму розгляду скарг, або форму регулярних звітів Агентства у відповідний судовий орган.



По останньому пункту залишається питання, який судовий орган повинен здійснювати нагляд стосовно НАЗК (в тому, що стосується фінансових декларацій суддів). Оскільки українська законодавча влада розглядає можливість створення механізму розгляду скарг, ця роль може бути покладена на суд. Оскільки українське законодавство розглядає можливість введення зобов'язання для Агентства періодично подавати звіт про свою діяльність стосовно суддів, то Вища кваліфікаційна комісія суддів буде найбільш відповідним органом для виконання цієї ролі в українському контексті через наявні повноваження по перевірці заяв про чесність суддів. Проте це рішення можливо тільки тоді, коли ВККС буде відновлена, і тільки якщо вона складається з професійних, чесних і незалежних членів, відповідно до рекомендацій Висновків Венеціанської комісії від жовтня 2020 р. Тому відновлення ВККС є пріоритетом. Що стосується суддів Конституційного Суду, законом може бути передбачено інший механізм нагляду за діяльністю НАЗК щодо них.