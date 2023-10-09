Венеціанська комісія не підтримує 10-річну заборону проросійським партіям брати участь у виборах України

18:08 09 жовтня Київ, Україна

Венеціанська комісія не погоджується з пропозицією законопроєкту №9081, де пропонують після закінчення війни на 10 років заборонити балотуватися всім членам проросійських партій.



Висновок з'явився на офіційному сайті Венеціанської комісії.



Оскільки цей висновок стосується виборчої сфери, Венеціанська комісія готувала його спільно з Бюро демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ).



Венеціанська комісія зазначає, що якщо цей проєкт закону буде ухвалено, він призведе до обмеження права бути обраним, яке закріплено зокрема у статті 3 Протоколу № 1 Європейського суду з прав людини та статті 25 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права.



Ці обмеження стосуються членів тієї чи іншої забороненої партії, яка мала виборні посади з моменту запровадження військового стану 24 лютого 2022 року та протягом 10 років після його припинення чи скасування.



Венеціанська комісія згодна, що певні обмеження виправдані ще деякий час після припинення дії військового стану, але термін, який визначили автори закону, "невиправдано тривалий".



Запропоновані положення проєкту №9081 будуть дійсними ще довго після закінчення військового стану, тому їх слід аналізувати з перспективи їхнього довгострокового застосування, тобто застосування у мирний час.



Оскільки Україна опинилася в унікальній історичній ситуації, Венеціанська комісія та БДІПЛ визнають, що документ №9081 законно спрямований загалом на захист незалежності, демократичного ладу та національної безпеки.



Однак, як пише комісія, він автоматично забороняє бути обраними на підставі членства в партії та посади, "без розбору, без розрізнення тих членів партії, які активно сприяли незаконним діям, що приписують всій політичній партії". Венеціанська комісія підсумувала, що під обмеженням будуть і представники партій, які виконували "нейтральні" обов'язки, а в законопроєкті "бракує індивідуалізації, а значить гарантії належної правової процедури. Це суперечить принципу пропорційності і може призвести до свавілля".



Що рекомендує Венеціанська комісія із законопроєкту №9081

Венеціанська комісія та БДІПЛ рекомендують українській владі: