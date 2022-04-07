Велосипедистам дозволили рух по смузі громадського транспорту

З метою зменшення травматизму, відсьогодні велотранспорту дозволено рух по смузі маршрутних транспортних засобів.
Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду в середу, 11 листопада.
Таким чином, смуга для руху маршрутних транспортних засобів тепер призначена і для руху велосипедів.
Окремого знаку для цього не буде, але це буде мати на увазі знак "Дорога зі смугою для руху маршрутних транспортних засобів".
Таке рішення прийняли для розвитку велосипедної інфраструктури та зменшення травматизму серед велосипедистів.
Окремого знаку для цього не буде, але це буде мати на увазі знак "Дорога зі смугою для руху маршрутних транспортних засобів".
Таке рішення прийняли для розвитку велосипедної інфраструктури та зменшення травматизму серед велосипедистів.
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