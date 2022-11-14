Великобританія виділить Україні 5,8 млн доларів на відновлення енергоінфраструктури

15:49 14 листопада Київ, Україна

Уряд Великобританії ухвалив рішення виділити кошти Фонду енергетичної підтримки України для відновлення об'єктів цивільної інфраструктури, які отримали пошкодження внаслідок російських обстрілів.



Про це оголосив міністр закордонних справ країни Джеймс Клеверлі, повідомляє пресслужба британського уряду.

"Підтримка допоможе з необхідним ремонтом критично важливої енергетичної інфраструктури після російських атак, що тривають, а також підключить домогосподарства і ключові об'єкти до електропостачання", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Клеверлі має підписати угоду з міністром енергетики України Германом Галущенком та заступником директора Секретаріату Енергетичного співтовариства Дірком Бушелем про перерахування перших 5 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 5,8 мільйона доларів) з виділених Великобританією 10 мільйонів фунтів.

"Атаки росії на життєво важливі об'єкти інфраструктури показують, що путін вживає відчайдушних заходів. Але навіть перед лицем ракетного обстрілу та відключення електроенергії рішучість українського народу залишається непохитною", — зазначив міністр.

Він додав, що на сьогодні Великобританія зробила найбільшу пожертву у вказаний фонд.

"Нам потрібно, щоб усі партнери посилили свою підтримку і показали путіну, що його спроби знищити Україну зустрінуть завзятий опір", - наголосив Клеверлі.

Крім того, міністр у справах бізнесу та енергетики Грант Шаппс закликав британську промисловість розглянути питання про постачання аварійного енергетичного обладнання, таких як генератори, трансформатори, кабелі-проводи та з'єднувачі.

"У важку для України годину я закликаю британську промисловість виявити щедрість і приєднатися до уряду у безоплатній передачі аварійного енергетичного обладнання та ресурсів через Фонд енергетичної підтримки. Це допоможе відновити те, що було пошкоджено через незаконне вторгнення путіна, оскільки ми продовжуємо підтримувати народ України", - наголосив чиновник.

У британському уряді нагадали, що раніше Великобританія надала 7 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 8,25 мільйона доларів) для придбання 850 генераторів, щоб забезпечити електроенергією життєво важливі об'єкти України, такі як лікарні. Ще 5 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 5,9 мільйона доларів) було виділено на обладнання безпеки та охорони для цивільного ядерного сектора. Крім того, Великобританія надала гарантію 50 мільйонів доларів для фінансування державного енергопостачальника України "Укренерго" через Європейський банк реконструкції та розвитку, що допоможе Україні продовжувати постачати електроенергію своїм громадянам.