Великобританія виділить Україні 5,8 млн доларів на відновлення енергоінфраструктури

Уряд Великобританії ухвалив рішення виділити кошти Фонду енергетичної підтримки України для відновлення об'єктів цивільної інфраструктури, які отримали пошкодження внаслідок російських обстрілів.
Про це оголосив міністр закордонних справ країни Джеймс Клеверлі, повідомляє пресслужба британського уряду.
Про це оголосив міністр закордонних справ країни Джеймс Клеверлі, повідомляє пресслужба британського уряду.
Зазначається, що Клеверлі має підписати угоду з міністром енергетики України Германом Галущенком та заступником директора Секретаріату Енергетичного співтовариства Дірком Бушелем про перерахування перших 5 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 5,8 мільйона доларів) з виділених Великобританією 10 мільйонів фунтів.
Він додав, що на сьогодні Великобританія зробила найбільшу пожертву у вказаний фонд.
Крім того, міністр у справах бізнесу та енергетики Грант Шаппс закликав британську промисловість розглянути питання про постачання аварійного енергетичного обладнання, таких як генератори, трансформатори, кабелі-проводи та з'єднувачі.
У британському уряді нагадали, що раніше Великобританія надала 7 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 8,25 мільйона доларів) для придбання 850 генераторів, щоб забезпечити електроенергією життєво важливі об'єкти України, такі як лікарні. Ще 5 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 5,9 мільйона доларів) було виділено на обладнання безпеки та охорони для цивільного ядерного сектора. Крім того, Великобританія надала гарантію 50 мільйонів доларів для фінансування державного енергопостачальника України "Укренерго" через Європейський банк реконструкції та розвитку, що допоможе Україні продовжувати постачати електроенергію своїм громадянам.
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