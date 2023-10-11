Великобританія виділить Україні 100 млн фунтів військової допомоги

10:12 11 жовтня Київ, Україна

Міністр оборони Великобританії Грант Шаппс анонсував новий пакет військової допомоги для України, який становитиме понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів, згідно з офіційною заявою, опублікованою на сайті Міністерства оборони Сполученого Королівства.



Цей новий пакет допомоги містить засоби для розмінування, обслуговування техніки та зміцнення оборони, спрямованої на захист ключових об'єктів української інфраструктури.



Грант Шаппс наголосив на важливості підтримки України та її насущних потреб, наголосивши, що Великобританія та її союзники дотримуються своїх зобов'язань. Також він оголосив про нові контракти на постачання Україні важливих систем протиповітряної оборони.



Допомога Україні буде надана через Міжнародний фонд для України (IFU), який було запущено Великобританією та Данією у 2022 році. Очікується, що Грант Шаппс офіційно оголосить про це рішення на засіданні контактної групи по Україні, яке відбудеться у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.