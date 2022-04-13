Великобританія запровадила санкції проти глави «Лукойлу», дружини лаврова та кума путіна

Уряд Великої Британії оголосив про чергове розширення списку санкцій проти росії через війну в Україні.
Під санкції, що передбачають заморожування активів та заборону на в'їзд до країни, потрапили ще 206 росіян, у тому числі:
Під санкції, що передбачають заморожування активів та заборону на в'їзд до країни, потрапили ще 206 росіян, у тому числі:
- глава "Лукойлу" Вагіт Алекперов;
- засновник АФК "Система" Володимир Євтушенков;
- президент "Трансмашхолдингу" Андрій Бокарєв;
- помічник президента рф Андрій Фурсенко;
- віцепрезидент Газпромбанку Сергій Фурсенко;
- колишній глава РЗ Володимир Якунін;
- дружина глави мзс рф Марія Лаврова;
- власник групи компаній ЕСН Григорій Березкін;
- підприємець Фархад Ахмедов;
- президент "Групи Альянс" Муса Бажаєв;
- син бізнесмена Сулеймана Керімова Саїд Керімов.
Також у списку є глава української партії «Опозиційна платформа — За життя» та кум путіна Віктор Медведчук, про затримання якого напередодні оголосив президент України Володимир Зеленський.
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