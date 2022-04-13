Великобританія запровадила санкції проти глави «Лукойлу», дружини лаврова та кума путіна

15:17 13 квітня Київ, Україна

Уряд Великої Британії оголосив про чергове розширення списку санкцій проти росії через війну в Україні.

Під санкції, що передбачають заморожування активів та заборону на в'їзд до країни, потрапили ще 206 росіян, у тому числі:
  • глава "Лукойлу" Вагіт Алекперов;
  • засновник АФК "Система" Володимир Євтушенков;
  • президент "Трансмашхолдингу" Андрій Бокарєв;
  • помічник президента рф Андрій Фурсенко;
  • віцепрезидент Газпромбанку Сергій Фурсенко;
  • колишній глава РЗ Володимир Якунін;
  • дружина глави мзс рф Марія Лаврова;
  • власник групи компаній ЕСН Григорій Березкін;
  • підприємець Фархад Ахмедов;
  • президент "Групи Альянс" Муса Бажаєв;
  • син бізнесмена Сулеймана Керімова Саїд Керімов.
Також у списку є глава української партії «Опозиційна платформа — За життя» та кум путіна Віктор Медведчук, про затримання якого напередодні оголосив президент України Володимир Зеленський.