Великобританія запровадила санкції проти глави «Лукойлу», дружини лаврова та кума путіна

15:17 13 квітня Київ, Україна

Уряд Великої Британії оголосив про чергове розширення списку санкцій проти росії через війну в Україні.



Під санкції, що передбачають заморожування активів та заборону на в'їзд до країни, потрапили ще 206 росіян, у тому числі:

глава "Лукойлу" Вагіт Алекперов;

засновник АФК "Система" Володимир Євтушенков;

президент "Трансмашхолдингу" Андрій Бокарєв;

помічник президента рф Андрій Фурсенко;

віцепрезидент Газпромбанку Сергій Фурсенко;

колишній глава РЗ Володимир Якунін;

дружина глави мзс рф Марія Лаврова;

власник групи компаній ЕСН Григорій Березкін;

підприємець Фархад Ахмедов;

президент "Групи Альянс" Муса Бажаєв;

син бізнесмена Сулеймана Керімова Саїд Керімов.