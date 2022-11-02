Великобританія запровадила санкції проти чотирьох російських олігархів, які володіють стателійними та нафтохімічними концернами

14:16 02 листопада Київ, Україна

Британський уряд запровадив санкції проти чотирьох російських сталеливарних та нафтохімічних магнатів у зв'язку з війною в Україні.



Про це повідомляє Reuters із посиланням на британський уряд.



Серед тих, хто потрапив під санкції, — Олександр Абрамов та Олександр Фролов, яких Великобританія назвала соратниками олігарха Романа Абрамовича, який сам потрапив під санкції на початку цього року.



За повідомленням Міністерства закордонних справ Великобританії, бізнесменів внесли до списку через їхню участь у видобувному, транспортному та будівельному секторах економіки Росії.

"Сьогодні ми вводимо санкції проти ще чотирьох олігархів, які покладаються на путіни у своїх владних позиціях і, у свою чергу, фінансують його військову машину", - заявив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

"Орієнтуючись на цих осіб, ми посилюємо економічний тиск на путіна і продовжуватимемо це робити, поки Україна не переможе", - додав він.

У список санкцій також потрапив Айрат Шаймієв — син першого президента Татарстану і співвласника нафтопереробної компанії "ТАІФ-НК", а також Альберт Шигабутдінов — голова "ТАІФ".



Нагадаємо, 28 жовтня стало відомо, що Великобританія планує повністю припинити імпорт російського зрідженого природного газу починаючи з 2023 року.



26 вересня Великобританія запровадила нові санкції проти росії. Санкції розширено через проведення Росії псевдореферендумів на тимчасово окупованих українських територіях.