Великобританія запровадила санкції проти чотирьох російських олігархів, які володіють стателійними та нафтохімічними концернами

Британський уряд запровадив санкції проти чотирьох російських сталеливарних та нафтохімічних магнатів у зв'язку з війною в Україні.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на британський уряд.
Серед тих, хто потрапив під санкції, — Олександр Абрамов та Олександр Фролов, яких Великобританія назвала соратниками олігарха Романа Абрамовича, який сам потрапив під санкції на початку цього року.
За повідомленням Міністерства закордонних справ Великобританії, бізнесменів внесли до списку через їхню участь у видобувному, транспортному та будівельному секторах економіки Росії.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на британський уряд.
Серед тих, хто потрапив під санкції, — Олександр Абрамов та Олександр Фролов, яких Великобританія назвала соратниками олігарха Романа Абрамовича, який сам потрапив під санкції на початку цього року.
За повідомленням Міністерства закордонних справ Великобританії, бізнесменів внесли до списку через їхню участь у видобувному, транспортному та будівельному секторах економіки Росії.
У список санкцій також потрапив Айрат Шаймієв — син першого президента Татарстану і співвласника нафтопереробної компанії "ТАІФ-НК", а також Альберт Шигабутдінов — голова "ТАІФ".
Нагадаємо, 28 жовтня стало відомо, що Великобританія планує повністю припинити імпорт російського зрідженого природного газу починаючи з 2023 року.
26 вересня Великобританія запровадила нові санкції проти росії. Санкції розширено через проведення Росії псевдореферендумів на тимчасово окупованих українських територіях.
Нагадаємо, 28 жовтня стало відомо, що Великобританія планує повністю припинити імпорт російського зрідженого природного газу починаючи з 2023 року.
26 вересня Великобританія запровадила нові санкції проти росії. Санкції розширено через проведення Росії псевдореферендумів на тимчасово окупованих українських територіях.
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