Великобританія ввела санкції проти RT, «Росії сьогодні» та ще 12 громадян росії

15:37 31 березня Київ, Україна

До нового санкційного списку Великобританії потрапили телеканал RT (АНО «ТБ-Новини»), агентство «Росія сьогодні» та ще 12 громадян росії, у тому числі голова «Газпром-медіа холдингу» Олександр Жаров, начальник Національного центру управління обороною рф генерал-полковник Михайло Мізінцев та журналіст Сергій Брільов.





Про це йдеться на сайті уряду Великої Британії.

У документі зазначено, що ведучий програми «Вісті в суботу» на телеканалі «Росія-1» Сергій Брільов «активно задіяний у кремлівській пропаганді вторгнення в Україну та підтримує дії російських військових, які дестабілізують Україну та ставлять під загрозу територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України». Відомо, що Брільов має британське громадянство.



Також санкції зачепили керівника міжнародного мовлення інформагентства та радіо Sputnik Антона Анісімова та генерального директора телеканалу RT Олексія Ніколова, директора «Фонду стратегічної культури» Володимира Максименка та журналістів й експертів, які співпрацюють з фондом: Андрія Арешева, Сергія Саєнка, Наталію Скороходову, Ірину Бубнову та Олександра Беспалова.



Росіянам, які потрапили до списку санкцій, заборонять в'їзд до Великобританії і заморозять активи, виявлені на території країни.