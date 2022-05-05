Великобританія запровадила нові санкції проти російських пропагандистів

09:22 05 травня Київ, Україна

Великобританія запровадила нові санкції проти росії, вони торкнуться тих, хто стоїть за порочною путінською дезінформаційною кампанією. Також вводиться заборона на доступ компаній з росії до послуг британських фірм у сферах PR, бухгалтерії та консультаційного менеджменту.

Відповідну інформацію було розміщено на урядовому сайті країни.

Великобританія, після публікації дослідження про тактику кремлівської фабрики тролів, оголосила про 63 нові санкції щодо російських акторів, журналістів та медіакомпаній. Проти них вводиться заборона на в'їзд до Великобританії та заморожуються їхні британські активи.

"російські пропагандисти "надто довго випускали небезпечну нісенітницю, видаючи її за серйозні новини", щоб виправдати вторгнення путіна в Україну", - прокоментував це рішення міністр технологій та цифрової економіки Кріс Філп.

Британська влада також зобов'язала власників соцмереж, інтернет-сервісів та магазинів-додатків вжити заходів для блокування контенту з двох основних джерел дезінформації з росії – RT та Sputnik.

"ЗМІ вже зняли з ефіру в Британії, мати з ними бізнес у країні заборонено. Тепер перейшли до відключення їхніх вебсайтів, акаунтів у соціальних мережах та додатків, щоб ще більше зупинити поширення пропагандистської брехні", - сказав Філп.



Під нові санкції потрапили працівники державного "Першого каналу", серед яких медійники, які приєдналися до російських військ в Україні:

Євген Піддубний, військовий кореспондент Всеросійської державної телерадіокомпанії (ВДТРК)

Олександр Коц, військовий кореспондент російської газети «Комсомольська правда»

Дмитро Стешин, російський журналіст, спеціальний кореспондент "Комсомольської правди"

ведучі Першого каналу Михайло Леонтьєв та Максим Орєшкін.

Також санкції запроваджено проти пропагандистських ресурсів:

ВДТРК – телерадіокомпанія, яка відіграла ключову роль у виправданні агресії росії проти України

інформаційне агентство InfoRos, що розповсюджує дестабілізуючу дезінформацію про Україну і, імовірно, має зв'язки з російськими спецслужбами

SouthFront – дезінформаційний сайт, який розповсюджує неправдиву інформацію та намагається виправдати вторгнення росії в Україну

Fundation Strategic Culture – онлайн-журнал, що розповсюджує дезінформацію про вторгнення росії в Україну, зокрема, роль російських військ у вбивстві мирного населення в Бучі.

Персональні санкції запроваджено проти заступника міністра оборони Миколи Панкова, голови правління Радкомбанку Дмитра Гусєва, голови правління банку Открытие Михайла Задорнова та директора Центрального музею Великої вітчизняної війни Олександра Школьника.



Також росії закриють доступ до консультаційних, бухгалтерських та PR-послуг Великобританії. Нові заходи означають, що російські підприємства більше не зможуть користуватися британськими бухгалтерськими, управлінськими та PR-послугами світового класу, яких припадає на частку 10% російського імпорту в цих секторах.



У британському уряді зазначили, що росія залежить від західних сервісних компаній у виробництві та експорті промислових товарів, і сьогоднішні заходи ще більше посилять економічний тиск на путінську економіку.



"Ведення бізнесу з режимом путіна є морально неспроможним і допомагає фінансувати військову машину, яка завдає невимовних страждань по всій Україні. Припинення доступу росії до британських служб посилить тиск на кремль і, зрештою, допоможе путіну зазнати невдачі в Україні", - сказала міністр іноземних справ Ліз Трас.



В цей час під санкціями Великобританії загалом перебуває 1600 компаній та громадян росії.