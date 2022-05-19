Великобританія запровадила нові санкції проти РФ

13:58 19 травня Київ, Україна

Великобританія запровадила нові санкції.

Про це йдеться у заяві на сайті британського уряду.



Санкції стосуються найбільшої авіакомпанії Росії "Аерофлот", "Уральських авіаліній" та авіакомпанії "Росія", яка, зокрема, займається урядовими літаками.



Вони тепер не зможуть продати свої невикористані вигідні слоти в аеропортах Британії, що не дасть Росії заробити приблизно 50 мільйонів фунтів стерлінгів.

"Поки Путін продовжує свій варварський наступ на Україну, ми продовжуватимемо націлюватися на російську економіку. Ми вже закрили наш повітряний простір для російських авіакомпаній. Сьогодні ми переконуємося, що вони не зможуть перевести в готівку свої доходні посадкові слоти в наших аеропортах.. Кожна економічна санкція посилює наше чітке послання Путіну - ми не зупинимося, доки Україна не переможе", - сказала глава МЗС Ліз Трасс.

Сьогоднішня заява є останнім раундом санкцій Великої Британії у сфері авіаційної та транспортної промисловості.



Раніше Лондон заборонив Росії доступ до повітряного простору та вод, а також експорт авіаційних товарів та технологій.