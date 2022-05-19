Великобританія запровадила нові санкції проти РФ

Великобританія запровадила нові санкції.
Про це йдеться у заяві на сайті британського уряду.
Санкції стосуються найбільшої авіакомпанії Росії "Аерофлот", "Уральських авіаліній" та авіакомпанії "Росія", яка, зокрема, займається урядовими літаками.
Вони тепер не зможуть продати свої невикористані вигідні слоти в аеропортах Британії, що не дасть Росії заробити приблизно 50 мільйонів фунтів стерлінгів.
Санкції стосуються найбільшої авіакомпанії Росії "Аерофлот", "Уральських авіаліній" та авіакомпанії "Росія", яка, зокрема, займається урядовими літаками.
Вони тепер не зможуть продати свої невикористані вигідні слоти в аеропортах Британії, що не дасть Росії заробити приблизно 50 мільйонів фунтів стерлінгів.
Сьогоднішня заява є останнім раундом санкцій Великої Британії у сфері авіаційної та транспортної промисловості.
Раніше Лондон заборонив Росії доступ до повітряного простору та вод, а також експорт авіаційних товарів та технологій.
Раніше Лондон заборонив Росії доступ до повітряного простору та вод, а також експорт авіаційних товарів та технологій.
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