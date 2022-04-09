Великобританія слідом за США ввела санкції проти дочок путіна

Великобританія запровадила санкції проти співвласниці компанії Nomeko Марії Воронцової та голови фонду «Іннопрактика» Катерини Тихонової, яких ЗМІ називають дочками президента рф володимира путіна.
Також до списку санкцій потрапила донька міністра закордонних справ рф сергія лаврова Катерина Винокурова. Їм заборонять в'їзд у країну та заморозять їхні можливі активи на території Сполученого Королівства.
Глава МЗС Британії Ліз Трасс заявила, що це не останні санкції проти росії.
Наш безпрецедентний пакет санкцій б'є по еліті та їхнім сім'ям, тоді як російська економіка деградує у таких масштабах, яких росія не бачила з часів розпаду Радянського Союзу. Але ми маємо зробити більше.
МЗС Великобританії уточнило, що країна погодила ці санкції зі США. Це підтверджує "глобальну єдність у діях проти незаконного вторгнення росії в Україну", додали у відомстві.
Раніше «дочки путіна» потрапили під санкції США та ЄС. Також Великобританія запровадила обмеження проти падчерки лаврова Поліни Ковальової.
Володимир путін вважає за краще не говорити публічно про свою сім'ю. Має дві доньки від його колишньої дружини Людмили. У 2015 році президент розкрив деякі подробиці про своїх дочок. Він розповів, що вони закінчили російські університети і розмовляють кількома мовами.
Напередодні прессекретар президента рф дмитро пєсков побічно підтвердив, що Тихонова та Воронцова є дочками путіна. У ході брифінгу він заявив, що санкції проти «членів сімей» політиків «навряд чи потребують якоїсь оцінки» і «важко піддаються розумінню».
Також до списку санкцій потрапила донька міністра закордонних справ рф сергія лаврова Катерина Винокурова. Їм заборонять в'їзд у країну та заморозять їхні можливі активи на території Сполученого Королівства.
Глава МЗС Британії Ліз Трасс заявила, що це не останні санкції проти росії.
Наш безпрецедентний пакет санкцій б'є по еліті та їхнім сім'ям, тоді як російська економіка деградує у таких масштабах, яких росія не бачила з часів розпаду Радянського Союзу. Але ми маємо зробити більше.
МЗС Великобританії уточнило, що країна погодила ці санкції зі США. Це підтверджує "глобальну єдність у діях проти незаконного вторгнення росії в Україну", додали у відомстві.
Раніше «дочки путіна» потрапили під санкції США та ЄС. Також Великобританія запровадила обмеження проти падчерки лаврова Поліни Ковальової.
Володимир путін вважає за краще не говорити публічно про свою сім'ю. Має дві доньки від його колишньої дружини Людмили. У 2015 році президент розкрив деякі подробиці про своїх дочок. Він розповів, що вони закінчили російські університети і розмовляють кількома мовами.
Напередодні прессекретар президента рф дмитро пєсков побічно підтвердив, що Тихонова та Воронцова є дочками путіна. У ході брифінгу він заявив, що санкції проти «членів сімей» політиків «навряд чи потребують якоїсь оцінки» і «важко піддаються розумінню».
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