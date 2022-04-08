Великобританія слідом за США оголосила про нові санкції проти росії

Згідно із заявою МЗС, Великобританія заморожує активи Сбербанку та Московського кредитного банку, забороняє імпорт російських товарів із заліза та сталі, запроваджує заборону на нові інвестиції в росію, а також забороняє експорт до росії обладнання для переробки нафти.
Крім того, до санкційних списків країни внесено ще вісім росіян. Серед них співвласник "НОВАТЕКу" (MOEX: NVTK) та "СІБУРу" Леонід Міхельсон, голова АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) Сергій Іванов, голова правління Газпромбанку (MOEX: GZPR) Андрій Акімов, керівник "Газпром нафти" (MOEX: SIBN) Олександр Дюков, засновник "ФосАгро" (MOEX: PHOR) Андрій Гур'єв-старший, основний бенефіціар "Акрона" (MOEX: AKRN) В'ячеслав Кантор, гендиректор "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) Сергій Когогін.
Крім того, до санкційних списків країни внесено ще вісім росіян. Серед них співвласник "НОВАТЕКу" (MOEX: NVTK) та "СІБУРу" Леонід Міхельсон, голова АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) Сергій Іванов, голова правління Газпромбанку (MOEX: GZPR) Андрій Акімов, керівник "Газпром нафти" (MOEX: SIBN) Олександр Дюков, засновник "ФосАгро" (MOEX: PHOR) Андрій Гур'єв-старший, основний бенефіціар "Акрона" (MOEX: AKRN) В'ячеслав Кантор, гендиректор "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) Сергій Когогін.
Лондон також заявив про припинення будь-яких нових інвестицій у російську економіку та про намір до кінця року повністю відмовитися від закупівель російського вугілля.
Нагадаємо, США ввели нові санкції проти росії, вони мають на увазі повну заборону на інвестиції в російську економіку, а також повне блокування Сбербанку та «Альфа-банку».
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