Великобританія слідом за США оголосила про нові санкції проти росії

18:45 06 квітня Київ, Україна

Згідно із заявою МЗС, Великобританія заморожує активи Сбербанку та Московського кредитного банку, забороняє імпорт російських товарів із заліза та сталі, запроваджує заборону на нові інвестиції в росію, а також забороняє експорт до росії обладнання для переробки нафти.



Крім того, до санкційних списків країни внесено ще вісім росіян. Серед них співвласник "НОВАТЕКу" (MOEX: NVTK) та "СІБУРу" Леонід Міхельсон, голова АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) Сергій Іванов, голова правління Газпромбанку (MOEX: GZPR) Андрій Акімов, керівник "Газпром нафти" (MOEX: SIBN) Олександр Дюков, засновник "ФосАгро" (MOEX: PHOR) Андрій Гур'єв-старший, основний бенефіціар "Акрона" (MOEX: AKRN) В'ячеслав Кантор, гендиректор "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) Сергій Когогін.

Лондон також заявив про припинення будь-яких нових інвестицій у російську економіку та про намір до кінця року повністю відмовитися від закупівель російського вугілля.