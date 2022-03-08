Великобританія, США, Канада, Австралія та Нова Зеландія вимагають позбавити РФ доступу до систем Інтерполу

14:02 07 березень Київ, Україна

Британія разом із союзниками вимагає від Інтерполу відключити Російську Федерацію від його системи, повідомляє міністр внутрішніх справ Великобританії Пріті Пател.



Пател повідомила, що разом із колегами зі США, Канади, Австралії та Нової Зеландії вона написала листа. У ньому міститься прохання до штаб-квартири Інтерполу та його виконавчого комітету прийняти цього тижня рішення відповідно до правил негайного призупинення доступу Росії до його системи.



Нагадаємо, за сім років Інтерпол не оголосив у міжнародний розшук жодного правоохоронця, жодного чиновника у справах Майдану, жодного підозрюваного у військових злочинах під час агресії РФ щодо України.