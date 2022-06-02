Великобританія погодила зі США передачу Україні РСЗВ M270

08:56 02 червня Київ, Україна

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес повідомив, що Україна отримає зроблені в США реактивні системи залпового вогню M270 MLRS, здатні вражати ціль на відстані до 80 кілометрів.

США офіційно схвалили цей крок.

«Великобританія підтримує Україну і взяла на себе провідну роль у постачанні героїчним українським військовим життєво важливої зброї, яка їм потрібна для захисту своєї країни», — сказав Уоллес.

Пускові установки M270 значно збільшать можливості українських сил. Вони схожі за характеристиками із РСЗВ HIMARS, які має намір направити Україні Вашингтон.

«У міру того, як змінюється тактика росії, має змінюватись і наша підтримка України. Ці високоефективні реактивні системи залпового вогню дозволять нашим українським друзям краще захистити себе від російської далекобійної артилерії, яку путінські сили без розбору застосовували для знищення міст», - додав він.

Британський уряд також заявив, що українські військові будуть навчені тому, як використовувати пускові установки, у Великій Британії, тому ефективність пускових установок може бути максимальною.