Великобританія з початку війни допомагала Україні захищатись від російських кібератак

13:41 01 листопада Київ, Україна

Британські фахівці з кібербезпеки від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну віддалено працювали від імені уряду, щоб допомогти захистити українські міністерства від атак російських хакерів.



Як пише The Times, через 35 хвилин після того, як російські війська перетнули український кордон, команда британських експертів з безпеки почала працювати онлайн, щоб захистити Україну від кібератак. Програмою керує Міністерство закордонних справ за допомогою Національного центру кібербезпеки (NCSC), підрозділу GCHQ.



BBC із посиланням на джерела зазначає, що російські атаки відбувалися хвилями, збільшившись у другій половині 2021 року, коли кремль готувався до вторгнення. Так, вони прагнули зірвати урядові міністерства у січні та лютому.



Виявилось, що Великобританія довго співпрацювала з Україною у сфері кіберзахисту, але перейшла до прямої допомоги лише після вторгнення. Допомога була зосереджена на співробітництві щодо надання спеціалізованих криміналістичних можливостей для виявлення та розслідування атак, а також для посилення захисту.



"Ми залучили частину нашого досвіду, щоб допомогти їм захиститися від того, що було щоденним нападом з боку росії з початку вторгнення", - сказав міністр Європи у Міністерстві закордонних справ Співдружності та розвитку (FCDO) Лео Дочерті.



Кіберкомандування американських збройних сил також розповіло ВВС, що до повномасштабного вторгнення вони допомагали "полювати" на росіян в українських системах.



Атаки росіян були націлені на супутниковий зв'язок, щоб проникнути в конфіденційні мережі, а також залучалися мережі агентів для доступу до ключових систем – знайдено заражені USB-пристрої.



Джерела видання зазначають, що спочатку росія не намагалася знищити телекомунікаційні та енергетичні мережі, швидше за все тому, що сподівалася використовувати їх у власних цілях.



"Зараз ми щодня спостерігаємо жахливі картини того, як електрична мережа в Україні постраждала від балістичних ударів та ударів безпілотників з боку росіян – вони стикаються з тією самою загрозою та викликом у кіберсфері", – розповів Дочерті.



У перші місяці війни команди з безпеки, які підтримує Великобританія, також розповіли про спроби росіян заволодіти базами даних для пошуку особистої інформації на рівні сіл, районів і міст для ідентифікації посадових осіб.



Водночас кіберфахівці та чиновники зазначають, що незважаючи на ефективну оборону, яку очолюють українці та підтримують союзники, кіберпростір залишається серйозною проблемою, оскільки росія продовжує шукати нові шляхи для атак.



"Підтримка Великобританії Україні не обмежується військовою допомогою - ми спираємося на провідний світовий досвід Британії для підтримки кіберзахисту України. Разом ми забезпечимо поразку кремля у всіх сферах: на землі, у повітрі та у кіберпросторі", - сказав британський міністр закордонних справ.