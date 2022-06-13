Великобританія різко збільшила обсяги постачання газу до Євросоюзу

Британія різко збільшила обсяги зрідженого природного газу, який постачається до країн Євросоюзу.
Про це свідчать дані Управління національної статистики, повідомляє The Guardian.
Дані показують, що експорт товарів із Британії до ЄС зростає третій місяць. Він склав 16,4 млрд фунтів стерлінгів у квітні, що є найвищим місячним рівнем у поточних цінах з того часу, як його почали фіксувати у 1997 році.
У той час як через війну в Україні країни ЄС прагнуть диверсифікувати постачання енергоносіїв, дані свідчать про те, що Британія відіграє роль центру імпорту зрідженого природного газу (ЗПГ), який потім перекачується трубопроводами на континент.
Експорт палива з Британії зріс на 500 млн фунтів стерлінгів на місяць за рахунок постачання газу та сирої нафти до Нідерландів та Ірландії. Це свідчить про підвищений попит на континенті заповнення сховищ газу напередодні зими.
Вторгнення Володимира Путіна в Україну сприяло різкому зростанню світових цін на енергоносії на тлі занепокоєння безпеки поставок. Це призвело до найвищих темпів інфляції за останні десятиліття у кількох країнах, включаючи Велику Британію.
Про це свідчать дані Управління національної статистики, повідомляє The Guardian.
Дані показують, що експорт товарів із Британії до ЄС зростає третій місяць. Він склав 16,4 млрд фунтів стерлінгів у квітні, що є найвищим місячним рівнем у поточних цінах з того часу, як його почали фіксувати у 1997 році.
У той час як через війну в Україні країни ЄС прагнуть диверсифікувати постачання енергоносіїв, дані свідчать про те, що Британія відіграє роль центру імпорту зрідженого природного газу (ЗПГ), який потім перекачується трубопроводами на континент.
Експорт палива з Британії зріс на 500 млн фунтів стерлінгів на місяць за рахунок постачання газу та сирої нафти до Нідерландів та Ірландії. Це свідчить про підвищений попит на континенті заповнення сховищ газу напередодні зими.
Вторгнення Володимира Путіна в Україну сприяло різкому зростанню світових цін на енергоносії на тлі занепокоєння безпеки поставок. Це призвело до найвищих темпів інфляції за останні десятиліття у кількох країнах, включаючи Велику Британію.
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