Великобританія рекомендувала Україні відмовитися від поспішних угод із росією

09:54 01 квітня Київ, Україна

Влада Великобританії побоюється, що Україна може надто рано піти на укладання домовленостей з росією і погодитися з поспішними та непотрібними поступками, пише The Times.



У Лондоні вважають, що Німеччина, Франція та США бажають якнайшвидше зупинити війну в Україні та підштовхуватимуть Київ до якнайшвидшого врегулювання.

«Ми вважаємо, що перед початком таких переговорів потрібно, щоб Україна мала максимально сильні позиції», — цитує газета слова високопоставленого представника британського уряду на правах анонімності.

За його словами, минулими вихідними прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським назвав російського лідера володимира путіна брехуном і шантажистом. Джонсон упевнений, що на переговорах путін «вимотуватиме вас і змусить піти на поступки».



Британський прем'єр виступає за посилення антиросійських санкцій, допоки «російські солдати не покинуть Україну, включаючи Крим».



Раніше в НАТО попередили, що війська в Україні не відводяться, а переміщуються на нові позиції, і будуть нові удари по Донецькій та Луганській областях.



29 березня у Стамбулі українські та російські переговорники домовилися розпочати врегулювання військового конфлікту. Після цього міноборони рф повідомило про «кардинальне зниження інтенсивності бойових дій» на київському та чернігівському напрямках.