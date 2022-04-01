Великобританія рекомендувала Україні відмовитися від поспішних угод із росією

Влада Великобританії побоюється, що Україна може надто рано піти на укладання домовленостей з росією і погодитися з поспішними та непотрібними поступками, пише The Times.
У Лондоні вважають, що Німеччина, Франція та США бажають якнайшвидше зупинити війну в Україні та підштовхуватимуть Київ до якнайшвидшого врегулювання.
У Лондоні вважають, що Німеччина, Франція та США бажають якнайшвидше зупинити війну в Україні та підштовхуватимуть Київ до якнайшвидшого врегулювання.
За його словами, минулими вихідними прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським назвав російського лідера володимира путіна брехуном і шантажистом. Джонсон упевнений, що на переговорах путін «вимотуватиме вас і змусить піти на поступки».
Британський прем'єр виступає за посилення антиросійських санкцій, допоки «російські солдати не покинуть Україну, включаючи Крим».
Раніше в НАТО попередили, що війська в Україні не відводяться, а переміщуються на нові позиції, і будуть нові удари по Донецькій та Луганській областях.
29 березня у Стамбулі українські та російські переговорники домовилися розпочати врегулювання військового конфлікту. Після цього міноборони рф повідомило про «кардинальне зниження інтенсивності бойових дій» на київському та чернігівському напрямках.
Британський прем'єр виступає за посилення антиросійських санкцій, допоки «російські солдати не покинуть Україну, включаючи Крим».
Раніше в НАТО попередили, що війська в Україні не відводяться, а переміщуються на нові позиції, і будуть нові удари по Донецькій та Луганській областях.
29 березня у Стамбулі українські та російські переговорники домовилися розпочати врегулювання військового конфлікту. Після цього міноборони рф повідомило про «кардинальне зниження інтенсивності бойових дій» на київському та чернігівському напрямках.
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