Великобританія просить США підписати план відправки в Україну РСЗВ

08:14 02 червня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон говорив з президентом США Джо Байденом про передачу реактивних систем залпового вогню M270, що вироблені в США.

Про це пише Politico із посиланням на джерела.

Після переговорів Джонсона та Байдена відбулася дискусія між главою МЗС Британії Ліз Трасс та держсекретарем Ентоні Блінкеном.

Щоб Україна отримала РСЗВ, США мають офіційно схвалити цей крок через експортні правила, хоча адміністрація Байдена майже напевно дасть зелене світло.



Система M270 може вражати цілі на відстані приблизно 80 км.



Дальність ракет була каменем спотикання у дискусіях протягом останніх кількох тижнів. Західні офіційні особи стурбовані тим, що надання Києву ракет, які можуть завдати удару по території росії, може спровокувати президента володимира путіна на ескалацію конфлікту, включаючи застосування хімічної або навіть ядерної зброї.