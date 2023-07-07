10:55 07 липня Київ, Україна

У найближчі тижні Великобританія надасть Україні 17 спеціалізованих пожежних автомобілів – Rapid Intervention Vehicle та Major Foam Vehicle.



Про це повідомляє газета Independent із посиланням на представників Міністерства оборони Великобританії.



Міністр оборони Бен Уоллес наголосив, що ці спеціальні пожежні машини значно посилять можливості України у захисті своєї інфраструктури від російських ракетних ударів та безпілотних апаратів.



Згідно з інформацією, українські військові пожежники вже перебувають на британській авіабазі Віттерінг, де вони проходять тижневе навчання та ознайомлення з новим технічним обладнанням. Зазначені машини здатні оперативно гасити пожежі на військових аеродромах, проте також можуть використовуватись і в інших місцях.



Автотранспорт був доставлений на авіабазу Віттерінг з усієї території Великобританії силами Королівських ВПС, армійської служби порятунку та урядом Уельсу. Наразі фахівці проводять перевірку та підготовку техніки перед відправкою до України.