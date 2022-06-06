Великобританія підтвердила передачу Україні РСЗВ M270 та боєприпасів

18:25 06 червня Київ, Україна

Міністр оборони Бен Уоллес оголосив, що Великобританія відправить Україні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) M270 , які можуть вражати цілі на відстані до 80 км високоточними ракетами.





За твердженням британської влади, ця передова РСЗВ суттєво підвищить боєздатність українських сил.



Разом із M270 Великобританія відправить в Україну боєприпаси M31A1 у великій кількості. M31A1 - керований реактивний снаряд для цієї РСЗВ. Він оснащений інерційною системою наведення із супутниковою корекцією.



РСЗВ M270 дозволять Україні ефективніше захищатися від далекобійної російської артилерії, яку "війська путіна без розбору застосовують для знищення міст", сказав міністр оборони Великобританії Бен Уоллес.



Великобританія стала першою європейською країною, яка відправила українській армії летальну зброю для відбиття російської агресії.. Україні передали більше 5 тисяч протитанкових ракетних комплексів NLAW, ракети малої дальності Brimstone 1, бронеавтомобілі Mastiff, Husky і Wolfhound, ПЗРК Starstreak, понад 200 протитанкових ракет Javelin, 4,5 тонни пластикової вибухівки, понад 400 тисяч патронів млн фунтів стерлінгів



М270 MLRS (абревіатура від Multiple Launch Rocket System) - американська РСЗВ калібру 227 мм з дальністю стрілянини 2-80 км. Вона може нести 12 снарядів. Крім РСЗВ, Україна також отримає і керовані боєприпаси до них, йдеться на сайті уряду.За твердженням британської влади, ця передова РСЗВ суттєво підвищить боєздатність українських сил.Разом із M270 Великобританія відправить в Україну боєприпаси M31A1 у великій кількості. M31A1 - керований реактивний снаряд для цієї РСЗВ. Він оснащений інерційною системою наведення із супутниковою корекцією.РСЗВ M270 дозволять Україні ефективніше захищатися від далекобійної російської артилерії, яку "війська путіна без розбору застосовують для знищення міст", сказав міністр оборони Великобританії Бен Уоллес.Великобританія стала першою європейською країною, яка відправила українській армії летальну зброю для відбиття російської агресії.. Україні передали більше 5 тисяч протитанкових ракетних комплексів NLAW, ракети малої дальності Brimstone 1, бронеавтомобілі Mastiff, Husky і Wolfhound, ПЗРК Starstreak, понад 200 протитанкових ракет Javelin, 4,5 тонни пластикової вибухівки, понад 400 тисяч патронів млн фунтів стерлінгівМ270 MLRS (абревіатура від Multiple Launch Rocket System) - американська РСЗВ калібру 227 мм з дальністю стрілянини 2-80 км. Вона може нести 12 снарядів.

За словами британського експерта з сухопутних бойових дій доктора Джека Уотлінга, обіцянка США та Великобританії надіслати Україні сучасні реактивні системи залпового вогню великої дальності може змінити ситуацію на фронті, але не відразу. Уотлінг назвав ракетні установки М270 "найціннішим активом британської армії". На його думку, ці системи можуть вибити російську артилерію на сході України.