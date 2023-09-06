Великобританія підписала контракти на постачання засобів протиповітряної оборони для України

14:50 18 серпня Київ, Україна

Міністерство оборони Великобританії підписало три контракти на постачання Україні засобів протиповітряної оборони на суму 114 мільйонів доларів.



Про це повідомили у пресслужбі відомства.



Як вказали в Міноборони, близько 71 мільйона доларів піде на системи боротьби з ворожими безпілотниками, решта коштів — на забезпечення додаткових можливостей ППО.



Договір укладено з норвезькою компанією Kongsberg. Він передбачає закупівлю встановлених на транспортних засобах систем протидії дронам для виявлення, відстеження, знищення або виведення з ладу БПЛА.



Система CORTEX Typhon розроблена лише двома користувачами, її можна швидко розгортати та переміщати для максимальної ефективності. Вона може працювати окремо або як частина інтегрованої мережі та використовувати набір датчиків, камер, радарів та електронного обладнання для спостереження.