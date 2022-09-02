Великобританія подала заяву на участь у справі України проти росії за звинуваченнями у геноциді

11:18 11 серпня Київ, Україна

Великобританія подала заяву на участь у справі України проти російської федерації за звинуваченнями у геноциді, яку незабаром розгляне Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй у Гаазі.



Про це йдеться на сайті суду.



Країна має право втрутитися, оскільки є стороною-учасницею Конвенції.



У заяві зазначено, що згідно зі статтею 63 Статуту суду, коли йдеться про тлумачення конвенції, учасниками якої є інші держави, ніж ті, що беруть участь у справі, кожна з цих держав має право втрутитися в судовий процес. І тут пояснення, надане судом, буде однаково обов'язковим для них.

"На думку Великобританії, яка є стороною-учасницею Конвенції про запобігання геноциду, вона має прямий інтерес у тлумаченні, яке суд може застосувати до положень Конвенції під час цього провадження", - йдеться у заяві.

Залучення країн до справи відбувається за процедурою intervention – інтервенції з боку третіх сторін. Це вже зробили Латвія, Литва та Нова Зеландія наприкінці липня, подавши заявки до Міжнародного суду ООН.