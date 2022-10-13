Великобританія передасть Україні ракети для NASAMS, а Франція - свої системи ППО

Уряд Британії передасть Україні ракети середньої дальності AMRAAM для зенітних американських ракетних комплексів NASAMS, а Франція - свої системи ППО.
Про це повідомляє Euronews.
Як заявив міністр оборони Великобританії Бен Уоллес, AMRAAM здатні збивати крилаті ракети і використовуватимуться із обіцяними США системами ППО NASAMS для захисту від подальших ракетних ударів росії.
Про це повідомляє Euronews.
Як заявив міністр оборони Великобританії Бен Уоллес, AMRAAM здатні збивати крилаті ракети і використовуватимуться із обіцяними США системами ППО NASAMS для захисту від подальших ракетних ударів росії.
Крім того, увечері 12 жовтня в ефірі одного з телеканалів президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція поставить Україні власні системи протиповітряної оборони.
Нагадаємо, 12 жовтня у Брюсселі відбулася шоста зустріч Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", у якій брали участь представники майже 50 країн — членів Альянсу та союзників НАТО. За підсумками зустрічі глава Міноборони США заявив, що США нададуть Україні системи ППО настільки швидко, наскільки це можливо.
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