Великобританія передасть Україні ракети для NASAMS, а Франція - свої системи ППО

09:41 13 жовтня Київ, Україна





Про це повідомляє Euronews.



Як заявив міністр оборони Великобританії Бен Уоллес, AMRAAM здатні збивати крилаті ракети і використовуватимуться Уряд Британії передасть Україні ракети середньої дальності AMRAAM для зенітних американських ракетних комплексів NASAMS , а Франція - свої системи ППО.Про це повідомляє Euronews.Як заявив міністр оборони Великобританії Бен Уоллес, AMRAAM здатні збивати крилаті ракети і використовуватимуться із обіцяними США системами ППО NASAMS для захисту від подальших ракетних ударів росії.

"Останні невибіркові удари росії в цивільних районах України вимагають подальшої підтримки тих, хто прагне захистити свою країну.. Тому сьогодні я санкціонував постачання зенітних ракет до України", - сказав Воллес.

Крім того, увечері 12 жовтня в ефірі одного з телеканалів президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція поставить Україні власні системи протиповітряної оборони.