Великобританія передасть Україні ще 3 ракетні установки M270 MLRS

09:49 11 серпня Київ, Україна

Влада Великобританії має намір передати Україні ще три ракетні установки M270 MLRS (аналог HIMARS) та ракети до них.

Про це ВВС повідомив глава Міноборони країни Бен Уоллес.



Говорячи на міжнародній конференції з допомоги України в Копенгагені, глава британського Міноборони зазначив, що ця високоточна зброя вже допомагає Україні націлюватися на російські постачання боєприпасів та командні центри.



Він сказав, що Британія "дуже задоволена" тим, як Україна використовує ракетні установки, вже надані Заходом. За його словами, українські сили показали, що вони краще розрізняють, які цілі вражати, щоб у них швидко не закінчилися боєприпаси. Уоллес зазначив, що це частина переходу України від використання старої зброї радянської доби до сучасної зброї НАТО.

"Наша безперервна підтримка надсилає дуже чітке повідомлення: Британія та міжнародна спільнота залишаються проти цієї незаконної війни і стоятимуть пліч-о-пліч, надаючи оборонну військову допомогу Україні, щоб допомогти їй захиститися від вторгнення путіна", - сказав британський міністр.

Нагадаємо, перші британські реактивні системи залпового вогню М270 прибули до України у липні. Система M270 може вражати цілі приблизно на 80 км. Міністерство оборони Норвегії пообіцяло надати британцям три системи для заміщення.