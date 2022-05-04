Великобританія передасть 13 броньованих машин для евакуації

Великобританія передасть 13 одиниць броньованих машин для евакуації мирних жителів із обложених районів на сході України.
Про це заявила міністр закордонних справ Ліз Трасс.
У Британії заявили, що транспортні засоби із захистом, які можуть протистояти кулям, протипіхотним мінам та саморобним вибуховим пристроям, також використовуватимуться для транспортування чиновників у тимчасові командні пункти та для допомоги робітникам, які відновлюють залізничні лінії.
Транспортні засоби були передані з автопарку МЗС Британії у відповідь на запит українського уряду та почнуть прибувати протягом кількох днів.
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