Великобританія скасовує програму "золотих віз". Найбільше постраждають російські олігархи

20:10 17 лютий Київ, Україна

Великобританія заявила про закриття програми отримання інвесторських віз першого рівня та ініціювала перегляд статусу всіх, хто її отримав раніше.

Про це повідомила міністр внутрішніх справ країни Пріті Пател.



«Це лише початок нашої нової боротьби з шахрайством та незаконним фінансуванням», – додала вона і анонсувала ухвалення плану боротьби з шахрайством та закону про економічні злочини для захисту платників податків.



Програма інвесторської візи першого рівня, відома також як програма «золотих віз», була запроваджена у 2008 році. Згідно з нею, будь-який іноземний громадянин, який вклав у Велику Британію понад два мільйони фунтів стерлінгів, має право отримати вид на тимчасове, а згодом – і постійне проживання в країні.



Залежно від розміру інвестицій змінювався і термін розгляду заявки: для інвестицій до п'яти мільйонів фунтів стерлінгів – п'ять років, до десяти мільйонів фунтів стерлінгів – три роки та понад 10 мільйонів – два роки. Програма «золотих віз» була популярною серед росіян: з 2008 року нею скористалися майже 2600 громадян РФ.



У 2015 році Міністерство внутрішніх справ Великобританії запровадило зміни до програми, зокрема, збільшивши кількість перевірок щодо походження інвестицій у заявників. У 2020 році британський парламент звертався до уряду з проханням посилити вимоги до видання «золотих віз» на тлі повідомлень про зростання впливу Росії в країні.



Першим про скасування програми «золотих віз» 16 лютого повідомив Financial Times. Видання посилалося на наближених до глави британського МЗС співрозмовників, які вважали цей крок необхідним для боротьби з відмиванням коштів – зокрема, з боку громадян Росії та Китаю, серед яких програма мала популярність. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/world/observe/britaniya-pozbavit-rosiyskih-oligarhiv-zolotih-viz-822816.html