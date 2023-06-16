Великобританія засуджує заморожування війни в Україні

10:47 23 травня Київ, Україна

Спроби заморозити війну в Україні на цьому етапі вважаються "цілком помилковими" і вимагають негайного припинення. Така заява була зроблена прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком у понеділок.

Під час виступу в парламенті Сунак відповідав на заклики колишнього лідера лейбористів Джеремі Корбіна, який закликав до припинення вогню в Україні.

Він наполегливо попросив Велику Британію підтримати міжнародні заклики щодо припинення воєнних дій в Україні.
 
"Прем'єр-міністр правильно зазначив, що припинення вогню не є кінцевою метою миру, але будь-який мирний процес має починатися з припинення вогню. Інакше війна триватиме, стаючи все більш руйнівною", - заявив Корбін.

Сунак заявив, що не згоден з цією точкою зору.
 
"Припинення вогню не забезпечить справедливого та довгострокового миру для України. Росія здійснила незаконне та неспровоковане вторгнення, вчиняючи жахливі військові злочини. Єдиною правильною відповіддю на це є відведення російських військ з України. Будь-які плани, які прикриваються мирними ініціативами, насправді є спробами заморозити конфлікт на його поточному етапі, і такі плани є абсолютно неправильними та мають бути відкинуті", - заявив Сунак.
 
Він також наголосив, що інші країни також підтримують принцип "справедливого та довгострокового миру", заснований на статуті ООН, територіальній цілісності та суверенітеті.
 
"Ми продовжуватимемо забезпечувати Україні мир, на який вона заслуговує, - мир, який справді справедливий і стійкий", - додав Сунак.