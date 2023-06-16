Великобританія засуджує заморожування війни в Україні

Спроби заморозити війну в Україні на цьому етапі вважаються "цілком помилковими" і вимагають негайного припинення. Така заява була зроблена прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком у понеділок.
Під час виступу в парламенті Сунак відповідав на заклики колишнього лідера лейбористів Джеремі Корбіна, який закликав до припинення вогню в Україні.
Він наполегливо попросив Велику Британію підтримати міжнародні заклики щодо припинення воєнних дій в Україні.
Під час виступу в парламенті Сунак відповідав на заклики колишнього лідера лейбористів Джеремі Корбіна, який закликав до припинення вогню в Україні.
Він наполегливо попросив Велику Британію підтримати міжнародні заклики щодо припинення воєнних дій в Україні.
Сунак заявив, що не згоден з цією точкою зору.
Він також наголосив, що інші країни також підтримують принцип "справедливого та довгострокового миру", заснований на статуті ООН, територіальній цілісності та суверенітеті.
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