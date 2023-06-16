Великобританія засуджує заморожування війни в Україні

10:47 23 травня Київ, Україна

Спроби заморозити війну в Україні на цьому етапі вважаються "цілком помилковими" і вимагають негайного припинення. Така заява була зроблена прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком у понеділок.



Під час виступу в парламенті Сунак відповідав на заклики колишнього лідера лейбористів Джеремі Корбіна, який закликав до припинення вогню в Україні.



Він наполегливо попросив Велику Британію підтримати міжнародні заклики щодо припинення воєнних дій в Україні.

"Прем'єр-міністр правильно зазначив, що припинення вогню не є кінцевою метою миру, але будь-який мирний процес має починатися з припинення вогню. Інакше війна триватиме, стаючи все більш руйнівною", - заявив Корбін.



Сунак заявив, що не згоден з цією точкою зору.

"Припинення вогню не забезпечить справедливого та довгострокового миру для України. Росія здійснила незаконне та неспровоковане вторгнення, вчиняючи жахливі військові злочини. Єдиною правильною відповіддю на це є відведення російських військ з України. Будь-які плани, які прикриваються мирними ініціативами, насправді є спробами заморозити конфлікт на його поточному етапі, і такі плани є абсолютно неправильними та мають бути відкинуті", - заявив Сунак.

Він також наголосив, що інші країни також підтримують принцип "справедливого та довгострокового миру", заснований на статуті ООН, територіальній цілісності та суверенітеті.