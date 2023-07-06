Британія призначила нового посла в Україні. Хто ним став

Послом Великобританії в Україні стане Мартін Гарріс. Він замінить на цій посаді Мелінду Сіммонс та почне виконувати свої обов'язки у вересні 2023 року.
Про це повідомляє пресслужба уряду Великої Британії.
Зазначається, що після ротації Мелінда Сіммонс продовжить роботу на дипломатичній службі на іншій посаді, але на якій саме – не уточнюється.
В уряді Великобританії зазначили, що Мартін Гарріс уже працював у Києві: у 2003-2008 роках він обіймав посаду заступника посла та генерального консула країни.
Про це повідомляє пресслужба уряду Великої Британії.
Зазначається, що після ротації Мелінда Сіммонс продовжить роботу на дипломатичній службі на іншій посаді, але на якій саме – не уточнюється.
В уряді Великобританії зазначили, що Мартін Гарріс уже працював у Києві: у 2003-2008 роках він обіймав посаду заступника посла та генерального консула країни.
Мелінда Сіммонс була призначена послом Великобританії в Україні у квітні 2019 року і обійняла посаду влітку того ж року.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі