Британія призначила нового посла в Україні. Хто ним став

20:02 06 липня Київ, Україна

Послом Великобританії в Україні стане Мартін Гарріс. Він замінить на цій посаді Мелінду Сіммонс та почне виконувати свої обов'язки у вересні 2023 року.



Про це повідомляє пресслужба уряду Великої Британії.



Зазначається, що після ротації Мелінда Сіммонс продовжить роботу на дипломатичній службі на іншій посаді, але на якій саме – не уточнюється.



В уряді Великобританії зазначили, що Мартін Гарріс уже працював у Києві: у 2003-2008 роках він обіймав посаду заступника посла та генерального консула країни.

"Я радий повернутися в Україну, щоб очолити надважливу роботу нашого посольства з підтримки українського уряду та народу, які захищають свою країну та наші спільні цінності. Відносини Великобританії з Україною ніколи не були настільки міцними, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”, – заявив Мартін Гарріс, коментуючи своє призначення.

Мелінда Сіммонс була призначена послом Великобританії в Україні у квітні 2019 року і обійняла посаду влітку того ж року.