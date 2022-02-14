Великобританія має намір надати Україні військову та фінансову допомогу

10:28 14 лютий Київ, Україна

Стало відомо, що Великобританія вкотре планує надіслати в Україну пакет військової допомоги та економічної підтримки.

Причина такого рішення – загроза ймовірного нападу Російської Федерації.



На даному етапі Борис Джонсон, прем'єр-міністр Британії, розробляє разом із союзниками пакет, який передбачає допомогу Україні. Найближчими днями деталі зібраного пакета будуть оприлюднені.



Згідно із західним першоджерелом, британський політик планує відвідати Європу з метою заручитися підтримкою з боку європейських колег, щоб нарешті врегулювати конфлікт із Росією.

В які саме країни здійснить візит Джонсон, не повідомляється, однак у його офісі запевнили, що наміри його попрямувати до Північної Європи та країн Балтії.



«Криза на кордоні з Україною досягла критичної точки. Вся інформація, що маємо, свідчить про те, що Росія може планувати вторгнення в Україну будь-якої миті», — йдеться у заяві.



До речі, 10 лютого 2022 року у Великій Британії опублікували новий закон, що передбачає розширення кола осіб (що стосуються Росії), які можуть опинитися в списку санкцій у разі, якщо Росія вчинить напад на Україну.

Нагадаємо, після зустрічі з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном Володимир Зеленський повідомив, що Великобританія має намір надати додаткові кошти на розвиток спільних з Україною інфраструктурних та енергетичних проектів.