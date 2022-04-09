Великобританія може очолити процедуру видачі ордера на арешт Путіна

Звірства російської армії в окупованих містах України викликали обурення у всіх країнах світу. Всюди зростає заклик до засудження дій Кремля. Великобританія висловила готовність очолити політичний процес із закликом до Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна. А також визнати російську армію терористичною.

Про це заявила член парламенту Великої Британії Лайла Моран. За її словами, зупинятися на тих санкціях, які вже були запроваджені, не варто. Адже українців продовжують убивати.

"Настав час поводитися з путінською армією та найманцями так, як ми ставимося до терористів, використовуючи відповідні постанови уряду Великобританії. Ми маємо очолити заклики до Міжнародного кримінального суду щодо видачі міжнародного ордера на арешт Путіна", – заявила Моран.

Хто ще хоче арешту Путіна

Моран не єдина, хто потребує арешту Путіна. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр заявив про необхідність притягнення до відповідальності за військові злочини в Україні всіх причетних до них, включаючи політичне керівництво Росії. Він наголосив, що покарання мають нести всі військовослужбовці, які вчинили злочини в Україні, які надають їм накази, а також ті, хто несе за це політичну відповідальність – у тому числі глава російського МЗС Сергій Лавров із Володимиром Путіним.

Крім того, до Федеральної прокуратури Німеччини надійшла заява з вимогою розпочати слідство проти Путіна, Лаврова та ще сотень росіян, підозрюваних у скоєнні військових злочинів в Україні.. У Німеччині вже 20 років діє Міжнародне кримінальне право, що дозволяє переслідувати та судити за німецькими законами винних у військових злочинах незалежно від того, на території якої країни, ким вони були скоєні, і хто став їхньою жертвою.

Імунітет для Путіна та Лаврова

Але ні Путін, ні Лавров поки що не можуть опинитися на лаві підсудних. Обидва мають так званий функціональний імунітет. Такий імунітет має президент і міністр закордонних справ будь-якої країни.. Але він користується ним, поки перебуває на такій посаді. Це захищає його від арешту та суду навіть за наявності міжнародного ордера.