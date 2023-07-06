Великобританія та Польща підтримують прискорений вступ України в НАТО

11:58 06 липня Київ, Україна

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі та його польський колега Збігнєв Рау висловили сподівання, що Україна буде прийнята в НАТО за процедурою, схожою на ту, яка була застосована Фінляндією при її вступі до альянсу на початку цього року.

Про це повідомляє інформаційне джерело "Голос Америки".

"Позиція Польщі у цьому питанні зрозуміла і безперечна. Ми прагнемо найбільш тісно наблизити Україну до інституційних стандартів альянсу. Ми плануємо адаптувати військово-політичні структури України до стандартів, ухвалених у НАТО", - заявив глава МЗС Польщі Збігнєв Рау після зустрічі зі своїм британським колегою в Лондоні.



За словами міністра закордонних справ Великобританії, одним із важливих аргументів є той факт, що Збройні сили України мають "великий досвід використання стандартного озброєння, доктрин і тактик, що застосовуються в НАТО", що має скоротити час, необхідний для приєднання до альянсу.