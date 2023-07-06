Великобританія та Польща підтримують прискорений вступ України в НАТО
11:58 06 липня Київ, Україна
Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі та його польський колега Збігнєв Рау висловили сподівання, що Україна буде прийнята в НАТО за процедурою, схожою на ту, яка була застосована Фінляндією при її вступі до альянсу на початку цього року.
Про це повідомляє інформаційне джерело "Голос Америки".
"Позиція Польщі у цьому питанні зрозуміла і безперечна. Ми прагнемо найбільш тісно наблизити Україну до інституційних стандартів альянсу. Ми плануємо адаптувати військово-політичні структури України до стандартів, ухвалених у НАТО", - заявив глава МЗС Польщі Збігнєв Рау після зустрічі зі своїм британським колегою в Лондоні.
За словами міністра закордонних справ Великобританії, одним із важливих аргументів є той факт, що Збройні сили України мають "великий досвід використання стандартного озброєння, доктрин і тактик, що застосовуються в НАТО", що має скоротити час, необхідний для приєднання до альянсу.
"Процес приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО був прискореним, оскільки ми визнали їхню високу військову здатність. І я вважаю, що нам слід звернути увагу на це, обговорюючи відповідний процес для України. Однак, я впевнений, що ми маємо визнати значне покращення військової готовності України за останні 18 місяців", - зазначив Джеймс Клеверлі.
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