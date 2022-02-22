Великобританія та НАТО засудили визнання Путіним російського суверенітету українських регіонів

06:28 22 лютий Київ, Україна

Глава НАТО Єнс Столтенберг засудив визнання президентом Росії Володимиром Путіним територій, що утримуються повстанцями на сході України. До нього приєднався і Борис Джонсон, який назвав визнання Росією сепаратистських республік «кричущим порушенням суверенітету та цілісності України».



Столтенберг заявив, що це рішення порушує міжнародні угоди, які підписала Москва.



«Я засуджую рішення Росії про визнання самопроголошених «Донецької народної республіки» та «Луганської народної республіки». Це ще більше підриває суверенітет та територіальну цілісність України, підриває зусилля щодо врегулювання конфлікту та порушує Мінські угоди, учасником якої є Росія», — йдеться у заяві Столтенберга.



Визнання президентом Росії Володимиром Путіним незалежності проросійських сепаратистів в Україні є «відмовою від Мінського процесу та Мінських угод», сказав Джонсон, маючи на увазі мирну угоду щодо України, що не відбулася.



"Великобританія і надалі робитиме все можливе, щоб підтримати народ України за допомогою дуже надійного пакета санкцій", - заявив Джонсон.



«Ми терміново розмовлятимемо з нашими друзями та союзниками по всьому світу, всі з яких разом із нами підписані в цьому пакеті санкцій».



«Стає зрозуміло, що нам потрібно почати чинити максимальний тиск, тому що важко побачити, як ця ситуація покращиться», — сказав Джонсон, додавши, що зателефонує президентові України Володимиру Зеленському.



Визнання російськими українських регіонів фактично покладе край і без того хиткому мирному плану у сепаратистському конфлікті на сході України.



Це відкриває шлях Росії для введення військ захисту сотень тисяч жителів регіонів, які отримали російські паспорти.