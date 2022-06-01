Великобританія та ЄС погодили заборону на страхування суден з російською нафтою

Великобританія та Євросоюз погодили заборону на страхування суден, що перевозять російську нафту, щоб різко обмежити експортні можливості росії, пише газета Financial Times.
У зв'язку з цим росія втратить доступ до найбільшої страхової компанії Lloyd's of London.
У зв'язку з цим росія втратить доступ до найбільшої страхової компанії Lloyd's of London.
У ЄС побоювалися, що росія зможе продовжувати страхувати свої судна у Великій Британії, якщо заборону схвалять лише країни Євросоюзу, який королівство залишило у січні 2020 року. У британському уряді відмовилися підтверджувати FT цю інформацію. Проте джерела видання стверджують, що незабаром буде зроблена офіційна заява. Через пів року заборону страхування суден з російською нафтою можуть запровадити всі країни G7, стверджує видання.
Глава відділу товарно-сировинної стратегії міжнародного інвестбанку RBC Capital Markets Хеліма Крофт заявила, що значення такого кроку з боку Великобританії та ЄС важко зменшити. За її словами, відмова від надання страхових послуг колосально обмежить можливості росії експортувати свою нафту. Це один із найжорсткіших заходів у європейському арсеналі, вважає пані Крофт.
Опитані виданням експерти стверджують, що встановлення походження нафти, що перевозиться, може виявитися складним завданням, проте воно не є нездійсненним. Проте через труднощі заборона страхування може бути також поширена на всі судна, які виходять з російських портів.
Нагадаємо, газета The Wall Street Journal повідомила, що низка країн ОПЕК обговорюють ідею призупинити участь росії в угоді з видобутку нафти.
Глава відділу товарно-сировинної стратегії міжнародного інвестбанку RBC Capital Markets Хеліма Крофт заявила, що значення такого кроку з боку Великобританії та ЄС важко зменшити. За її словами, відмова від надання страхових послуг колосально обмежить можливості росії експортувати свою нафту. Це один із найжорсткіших заходів у європейському арсеналі, вважає пані Крофт.
Опитані виданням експерти стверджують, що встановлення походження нафти, що перевозиться, може виявитися складним завданням, проте воно не є нездійсненним. Проте через труднощі заборона страхування може бути також поширена на всі судна, які виходять з російських портів.
Нагадаємо, газета The Wall Street Journal повідомила, що низка країн ОПЕК обговорюють ідею призупинити участь росії в угоді з видобутку нафти.
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