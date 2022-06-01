Великобританія та ЄС погодили заборону на страхування суден з російською нафтою

09:36 01 червня Київ, Україна

Великобританія та Євросоюз погодили заборону на страхування суден, що перевозять російську нафту, щоб різко обмежити експортні можливості росії, пише газета Financial Times.



У зв'язку з цим росія втратить доступ до найбільшої страхової компанії Lloyd's of London.