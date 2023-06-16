Великобританія та альянс європейських країн оголосили про новий пакет ППО для України

07:51 14 червня Київ, Україна

Міністри оборони об'єднаних експедиційних сил, альянсу кількох європейських країн під керівництвом Великої Британії, оголосили про новий пакет засобів протиповітряної оборони (ППО) для України вартістю 116 мільйонів доларів.



Про це йдеться у повідомленні на сайті британського уряду.



Устаткування буде закуплено найближчими місяцями через Міжнародний фонд для України (IFU) для зміцнення спроможності України захистити свою найважливішу національну інфраструктуру, цивільне населення та персонал на передовій.



"У рамках пакета будуть надані радари для захисту від російських невибіркових ударів, а також зброя та велика кількість боєприпасів", - йдеться у повідомленні.



Міністр оборони Бен Уоллес сказав, що Об'єднані експедиційні сили об'єднують країни-однодумці, відданих справі збереження безпеки та стабільності в Північній Європі та надають постійну підтримку Україні.



"Великобританія внесла ще 250 мільйонів фунтів стерлінгів до Міжнародного фонду для України, і разом із союзниками та партнерами через фонд ми надаємо пакет ППО, щоб допомогти Україні захистити свою критично важливу національну інфраструктуру та захиститися від невибіркових російських повітряних ударів", - сказав він.



Міжнародний фонд для України використовує фінансові внески для міжнародних партнерів для забезпечення пріоритетної військової допомоги для України. Це забезпечить безперервне постачання військової підтримки – летальної та нелетальної – Україні до 2023 року і надалі.



Понад 520 мільйонів фунтів стерлінгів було зібрано через IFU завдяки внескам Великобританії, Норвегії, Нідерландів, Данії, Швеції, Ісландії та Литви.