Уздовж стін московського Кремля посилено цілодобову охорону

10:06 26 листопада Київ, Україна

До стіни московського Кремля, Росії, приставили десятки охоронців ФСТ (Федеральна служба охорони Російської Федерації) і додатковий поліцейський патруль після появи напису на стіні "немає війни". Про це у п'ятницю, 25 листопада, повідомляє Telegram-канал Baza.

"На одній зі стін московського Кремля невідомий написав гасло "Ні війні". З того часу біля офіційної резиденції президента російської федерації з'явилися озброєні силовики, які уважно стежать за кремлівськими стінами", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, графіті на стіні Кремля оперативно затерли, також швидко виставили патруль - по одному на кожну "незахищену" стіну.

У Росії люди, які розміщують антивоєнні написи, ризикують бути затриманим і оштрафованим за статтею про дискредитацію російської армії.

Нагадаємо, Кремль вважає, що військові дії Росії в Україні - успішні.

У Києві вважають, що через місяць-два у Кремлі можуть виникнути напружені конфлікти, після чого на Росію очікує оновлення "політичної еліти".