Уздовж стін московського Кремля посилено цілодобову охорону

До стіни московського Кремля, Росії, приставили десятки охоронців ФСТ (Федеральна служба охорони Російської Федерації) і додатковий поліцейський патруль після появи напису на стіні "немає війни". Про це у п'ятницю, 25 листопада, повідомляє Telegram-канал Baza.
Як зазначається, графіті на стіні Кремля оперативно затерли, також швидко виставили патруль - по одному на кожну "незахищену" стіну.
У Росії люди, які розміщують антивоєнні написи, ризикують бути затриманим і оштрафованим за статтею про дискредитацію російської армії.
Нагадаємо, Кремль вважає, що військові дії Росії в Україні - успішні.
У Києві вважають, що через місяць-два у Кремлі можуть виникнути напружені конфлікти, після чого на Росію очікує оновлення "політичної еліти".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі