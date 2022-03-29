Вчора російські окупанти обстріляли два монастирі та поранили єпископа

07:28 29 березня Київ, Україна

Успенський Миколо-Васильєвський монастир під Волновахою на Донеччині 28 березня потрапив під обстріл.

Про це повідомляє прес-служба Української православної церкви (Московського патріархату).



"Внаслідок обстрілів в черговий раз зазнала руйнування Миколи-Васильківська обитель. Було поранено настоятеля Успенського Миколо-Васильєвського монастиря єпископа Волноваського Амвросія, вікарія Донецької єпархії», – сказано в повідомленні.