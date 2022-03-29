Вчора російські окупанти обстріляли два монастирі та поранили єпископа

Успенський Миколо-Васильєвський монастир під Волновахою на Донеччині 28 березня потрапив під обстріл.
Про це повідомляє прес-служба Української православної церкви (Московського патріархату).
"Внаслідок обстрілів в черговий раз зазнала руйнування Миколи-Васильківська обитель. Було поранено настоятеля Успенського Миколо-Васильєвського монастиря єпископа Волноваського Амвросія, вікарія Донецької єпархії», – сказано в повідомленні.
У єпархії попросили молитися за одужання пораненого владики Амвросія.
Також від обстрілу 28 березня постраждав жіночий монастир на честь ікони Божої матері "Почутниця" у Київській області, повідомили в УПЦ МП.. Декілька снарядів потрапили по території обителі. Зруйновано дзвіницю, чернечий корпус. Усередині будівля чернечого корпусу повністю вигоріла. Храм, у якому зберігається ікона, уцілів, у ньому тільки вибило шибки..
"Священнослужителям обителі, які дивом залишилися живими, вдалося вибратися з-під завалу. Деякі з них отримали серйозні поранення", - йдеться в повідомленні.
За минулий тиждень внаслідок військових дій також було пошкоджено Свято-Вознесенський кафедральний собор, єпархіальне управління Ізюмської єпархії УПЦ та Успенський храм у селі Коробочкине Харківської області, повідомили у прес-службі.
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