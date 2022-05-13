Важливість острова Зміїний

09:52 13 травня Київ, Україна

Острів Зміїний має стратегічне значення, оскільки не дозволяє провести висадку десанту рф.



Острів Зміїний дозволяє контролювати усі морські шляхи в Україну.



Про це в ефірі національного телемарафону пояснив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.



"Для рф, як і для України, острів Зміїний – стратегічно важливий пункт. Він дає контроль абсолютно над усіма торговими шляхами, які йдуть в Україну. Тобто це, по суті, контроль усієї надводної та певною мірою повітряної обстановки на півдні України", – сказав він.



Буданов наголосив: той, хто контролює острів, будь-якої миті може заблокувати рух цивільних суден у всіх напрямках на південь України.



За його словами, Зміїний – ще й стратегічний пункт, якщо говорити про можливість рф висадити тактичні морські десанти.



"І найцікавіша річ. Теоретично це – єдиний шлях, цей регіон я маю на увазі, через який росія може спробувати висадити тактичний повітряний десант на територію так званої Придністровської молдавської республіки", – сказав він.



За словами Буданова, росія намагається контролювати Зміїний, щоб обвалити українську економіку, заблокувати морські перевезення, не дозволити Україні перевозити військові вантажі морським шляхом.



"По-перше, острів Зміїний – це територія України, і ми її деокуповуватимемо і битимемося за неї стільки, скільки потрібно. По-друге, це – стратегічно важлива точка, щоб відкрити морські торгові шляхи, завозити нам зброю та виключити будь-які можливі військові дії росії у ПМР, з якою вони далі можуть атакувати західну частину України", – підсумував він.