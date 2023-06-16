Важливе рішення: британський парламент визнав Голодомор геноцидом українського народу

Нижня палата парламенту Великобританії – Палата громад – сьогодні, 26 травня, одноголосно ухвалила рішення про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Трансляцію засідання оприлюднено на офіційній сторінці Палати громад у Twitter.
Відповідну резолюцію подала до парламенту депутатка Консервативної партії Полін Летхем.
Трансляцію засідання оприлюднено на офіційній сторінці Палати громад у Twitter.
Відповідну резолюцію подала до парламенту депутатка Консервативної партії Полін Летхем.
Також депутатка зазначила, що визнання Голодомору геноцидом народу України є історичним рішенням, яке, зокрема, вплине і на українські громади, які проживають у Великій Британії.
Загалом у британському парламенті одноголосно підтримали рішення, назвавши необхідність визнання Голодомору геноцидом проявом солідарності з українським народом.
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