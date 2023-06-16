Важливе рішення: британський парламент визнав Голодомор геноцидом українського народу

13:33 26 травня Київ, Україна





Трансляцію засідання оприлюднено на офіційній сторінці Палати громад у Twitter.



Відповідну резолюцію подала до парламенту депутатка Консервативної партії Полін Летхем. Нижня палата парламенту Великобританії – Палата громад – сьогодні, 26 травня, одноголосно ухвалила рішення про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.Трансляцію засідання оприлюднено на офіційній сторінці Палати громад у Twitter.Відповідну резолюцію подала до парламенту депутатка Консервативної партії Полін Летхем.

"Ми маємо запевнити українську владу та міжнародний правопорядок, що Великобританія - принаймні британський парламент - не ігноруватиме військових злочинів та злочинів проти людяності", - підкреслила Летхем, порівнюючи події 1932-1933 років із теперішнім часом, коли росія викрадає українців на окупованих українських територіях.

Також депутатка зазначила, що визнання Голодомору геноцидом народу України є історичним рішенням, яке, зокрема, вплине і на українські громади, які проживають у Великій Британії.



Загалом у британському парламенті одноголосно підтримали рішення, назвавши необхідність визнання Голодомору геноцидом проявом солідарності з українським народом.