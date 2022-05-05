Ватикан заявив, що не вважає ситуацію на Донбасі "цивільним зіткненням"

13:26 05 грудня Київ, Україна

Мабуть, самим тонким і впливовим в політичному сенсі був і залишається Ватикан.

Нещодавно Ватикан зробив дипломатичну заяву про те, що "не вважає правильним називати конфлікт на сході України цивільним зіткненням". Святий престол повністю підтримує реалізацію угод щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це сказав секретар з відносин з державами Святого престолу (глава МЗС) архієпископ Пол Річард Галлахер.

"Що стосується ситуації на Україні, то Святий престол підтримує реалізацію досягнутих угод і діяльність всіх залучених до цього сторін. Святий престол утримується від публічних звинувачень залучених в конфлікти сторін. Але це не означає, що він приймає інтерпретації зацікавлених сторін, як і не вважає правильним називати конфлікт на сході України цивільним зіткненням", - сказав ієрарх.

Він також додав, що Ватикан цінує будь-які спроби, спрямовані на встановлення миру. Галлахер нагадав, що Ватикан з ініціативи Папи Римського Франциска надавав допомогу населенню через гуманітарну програму "Папа для України".

"Цей інтерес і участь з боку Святого престолу покликані в тому числі надихати різні сторони, що беруть участь в мирному процесі, щоб робилися всі зусилля для якнайшвидшого повернення до настільки бажаного миру", - сказав глава ватиканської дипломатії.

Нагадаємо, на початку жовтня ЗМІ повідомили, що глава Офісу Президента Андрій Єрмак провів таємну зустріч тет-а-тет з держсекретарем Святого Престолу кардиналом П'єтро Паролін у Ватикані. Тоді стверджувалося, що на зустрічі не було навіть перекладача з української сторони, а переклад забезпечувався Ватиканом.