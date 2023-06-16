Ватикан створив спеціальну місію, пов'язану з війною в Україні

08:11 21 травня Київ, Україна

Візит Володимира Зеленського до Ватикану приніс добрий результат. За словами речника Святого Престолу Маттео Бруні, Папа Римський Франциск доручив голові Конференції італійських єпископів кардиналу Маттео Дзуппі очолити спеціальну місію, пов'язану з війною в Україні. Про це повідомило Радіо Ватикану у суботу, 20 травня.

"Можу підтвердити, що Папа Франциск довірив кардиналу Маттео Дзуппі, архієпископу Болоньї та голові Італійської єпископської конференції, завдання провести місію, відповідно до Державного секретаріату, яка могла б сприяти ослабленню напруженості у війні в Україні, сподіваючись на те, що це зможе покласти початок мирних процесів. Час цієї місії, як і спосіб її здійснення, зараз вивчаються", – оголосив Маттео Бруні.

Нагадаємо, на початку травня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покінчити з війною між росією та Україною. Однак поки що він не може розкрити всі деталі.

Після цього повідомлялося, що Україні невідомо про "мирну місію" Папи Римського.

А 13 травня Франциск зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, який відвідав Італію та Ватикан з візитом.