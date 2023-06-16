Ватикан створив спеціальну місію, пов'язану з війною в Україні

Візит Володимира Зеленського до Ватикану приніс добрий результат. За словами речника Святого Престолу Маттео Бруні, Папа Римський Франциск доручив голові Конференції італійських єпископів кардиналу Маттео Дзуппі очолити спеціальну місію, пов'язану з війною в Україні. Про це повідомило Радіо Ватикану у суботу, 20 травня.
Нагадаємо, на початку травня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покінчити з війною між росією та Україною. Однак поки що він не може розкрити всі деталі.
Після цього повідомлялося, що Україні невідомо про "мирну місію" Папи Римського.
А 13 травня Франциск зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, який відвідав Італію та Ватикан з візитом.
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