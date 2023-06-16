Василь Малюк підтвердив причетність СБУ до підриву Кримського мосту

08:21 27 травня Київ, Україна

Після знаменної пожежі на Кримському мосту в повітрі зависло питання: хто ж таки був головним організатором цієї "події"? Світло на це запитання пролив голова СБУ Василь Малюк в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову. Коментуючи чутки про нібито причетність української спецслужби до підриву Кримського мосту восени 2022 року, Малюк сказав, що СБУ вживала для цього "певних заходів".

"Згідно з нашим чинним та міжнародним законодавством та звичаями та традиціями ведення війни, з урахуванням того, що це був логістичний шлях, який ми були зобов'язані перерізати ворогові. Певні заходи здійснювалися, проте таких деталей я взагалі не говоритиму", - відповів глава СБУ.

Також Малюк додав, що СБУ спостерігає за перебігом слідства про нібито "теракт" у росії, в рамках якого затримано вже понад 20 осіб - громадян росії.

Крім того, голова СБУ розповів, що успішна атака морських дронів на кораблі чорноморського флоту росії в Севастопольській бухті у жовтні минулого року була спланованою спецоперацією СБУ.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня на залізничній гілці Кримського мосту спалахнула сильна пожежа. Частина мосту обрушилася. Пізніше в росії заявили, що спалах семи паливних цистерн залізничного складу нібито спровокував вибух вантажного авто.