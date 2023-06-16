Василь Малюк підтвердив причетність СБУ до підриву Кримського мосту

Після знаменної пожежі на Кримському мосту в повітрі зависло питання: хто ж таки був головним організатором цієї "події"? Світло на це запитання пролив голова СБУ Василь Малюк в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову. Коментуючи чутки про нібито причетність української спецслужби до підриву Кримського мосту восени 2022 року, Малюк сказав, що СБУ вживала для цього "певних заходів".
Також Малюк додав, що СБУ спостерігає за перебігом слідства про нібито "теракт" у росії, в рамках якого затримано вже понад 20 осіб - громадян росії.
Крім того, голова СБУ розповів, що успішна атака морських дронів на кораблі чорноморського флоту росії в Севастопольській бухті у жовтні минулого року була спланованою спецоперацією СБУ.
Нагадаємо, вранці 8 жовтня на залізничній гілці Кримського мосту спалахнула сильна пожежа. Частина мосту обрушилася. Пізніше в росії заявили, що спалах семи паливних цистерн залізничного складу нібито спровокував вибух вантажного авто.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі