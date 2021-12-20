Василь Кирилич став послом України в двох країнах

19:03 28 липень Київ, Україна

Президент прийняв рішення не обирати нову кандидатуру на посаду посла в Боснії і Герцеговині, обов'язок представляти Україну доручена чинному надзвичайному і повноважному послові України в Хорватії Василь Кирилич.

Так, указом президента призначений послом України в Боснії і Герцеговині за сумісництвом.



Відповідний указ був оприлюднений на сайті Офісу президента.

«Призначити Надзвичайного і Повноважного посла України в Республіці Хорватія Кирилича Василя Петровича Надзвичайним і Повноважним послом України в Боснії і Герцеговині за сумісництвом», - йдеться в указі №296.

Нагадаємо, на посаду посла в Хорватії Кирилича призначили в грудні минулого року. У тому ж місяці Володимир Зеленський призначив Володимира Єльченка послом України в США.