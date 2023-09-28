Вашингтон переконаний, що КНДР і рф ведуть переговори про постачання зброї - Міллер

"Ми неодноразово висловлювали занепокоєння з цього приводу і попереджали, що переговори про зброю між росією та Північною Кореєю, швидше за все, мали місце під час візиту Кім Чен Ина до росії, і ми вважаємо, що вони продовжуються. Тому ми закликаємо Північну Корею дотримуватися своїх зобов'язань, заявлених публічно, і утримуватися від постачання зброї до росії", - наголосив він.