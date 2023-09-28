Вашингтон переконаний, що КНДР і рф ведуть переговори про постачання зброї - Міллер

07:44 28 вересня Київ, Україна

Представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що на думку Вашингтона, під час візиту лідера Північної Кореї до росії проходили переговори про постачання зброї до рф, і ці діалоги продовжуються.

Він підкреслив, що ситуація може включати як можливу передачу зброї з Північної Кореї в росію, так і передачу технологій з боку росії в Північну Корею. Це, за словами Міллера, порушує глобальний режим нерозповсюдження та суперечить резолюціям Ради Безпеки ООН, які підтримувала сама росія.
"Ми неодноразово висловлювали занепокоєння з цього приводу і попереджали, що переговори про зброю між росією та Північною Кореєю, швидше за все, мали місце під час візиту Кім Чен Ина до росії, і ми вважаємо, що вони продовжуються. Тому ми закликаємо Північну Корею дотримуватися своїх зобов'язань, заявлених публічно, і утримуватися від постачання зброї до росії", - наголосив він.