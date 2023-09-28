Вашингтон переконаний, що КНДР і рф ведуть переговори про постачання зброї - Міллер

Представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що на думку Вашингтона, під час візиту лідера Північної Кореї до росії проходили переговори про постачання зброї до рф, і ці діалоги продовжуються.
Він підкреслив, що ситуація може включати як можливу передачу зброї з Північної Кореї в росію, так і передачу технологій з боку росії в Північну Корею. Це, за словами Міллера, порушує глобальний режим нерозповсюдження та суперечить резолюціям Ради Безпеки ООН, які підтримувала сама росія.
Він підкреслив, що ситуація може включати як можливу передачу зброї з Північної Кореї в росію, так і передачу технологій з боку росії в Північну Корею. Це, за словами Міллера, порушує глобальний режим нерозповсюдження та суперечить резолюціям Ради Безпеки ООН, які підтримувала сама росія.
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