Вашингтон проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро

Вчора в Сенаті Конгресу Соедіненнихе Штатів заслухали виступ спецпредставника США по Венесуелі Елліотта Абрамса. Абрамс зробив акцент на тому, що уряд США буде всіляко домагатися того, щоб невизнаний ними президент Венесуели Ніколас Мадуро покинув свій пост. Причому це має статися вже до кінця цього року.

Чиновник зазначив, що Вашингтон працює над цим питанням.

"Без сумнівів, ми сподіваємося, що він не переживе цей рік (на посаді президента), ми старанно працюємо над тим, щоб так було", - повідомив Абрамс.

Також він вказав, що має статися, щоб Мадуро не залишився при владі.

"Жителі Венесуели повинні протестувати проти цих виборів (до Національної асамблеї). Потрібно більше санкцій, персональних санкцій. У випадку з відносинами, особливо між Іраном і Венесуелою, нам потрібно продовжувати намагатися перешкодити їх розвитку ", - підкреслив спецпредставник.

При цьому Абрамс перерахував умови догляду чинного президента Венесуели, які влада США готові обговорити.

"Ми відкриті для переговорів щодо його відходу від влади: чи хоче він залишитися в Венесуелі, чи хоче він покинути Венесуелу, що буде з санкціями. Але у нас не буде переговорів про збереження його при владі", - заявив він .

Нагадаємо, в кінці січня 2019 року в Венесуелі розпочалися масові протести проти чинного президента Ніколаса Мадуро. На тлі заворушень лідер опозиційного парламенту Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим лідером країни.

В якості легітимного глави держави Гуайдо визнали США, учасники Групи Ліми (за винятком Мексики), Організація американських держав і більшість країн Євросоюзу.

На підтримку Мадуро висловилися Росія, Білорусь, Болівія, Іран, Китай, Куба, Нікарагуа, Сирія і Туреччина.