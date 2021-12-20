Вашингтон проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро

Вчора в Сенаті Конгресу Соедіненнихе Штатів заслухали виступ спецпредставника США по Венесуелі Елліотта Абрамса. Абрамс зробив акцент на тому, що уряд США буде всіляко домагатися того, щоб невизнаний ними президент Венесуели Ніколас Мадуро покинув свій пост. Причому це має статися вже до кінця цього року.
Чиновник зазначив, що Вашингтон працює над цим питанням.
Також він вказав, що має статися, щоб Мадуро не залишився при владі.
При цьому Абрамс перерахував умови догляду чинного президента Венесуели, які влада США готові обговорити.
Нагадаємо, в кінці січня 2019 року в Венесуелі розпочалися масові протести проти чинного президента Ніколаса Мадуро. На тлі заворушень лідер опозиційного парламенту Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим лідером країни.
В якості легітимного глави держави Гуайдо визнали США, учасники Групи Ліми (за винятком Мексики), Організація американських держав і більшість країн Євросоюзу.
На підтримку Мадуро висловилися Росія, Білорусь, Болівія, Іран, Китай, Куба, Нікарагуа, Сирія і Туреччина.
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