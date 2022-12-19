Вашингтон поки не використовує ленд-ліз

18:18 19 грудня Київ, Україна





"Перевага цього інструменту – швидкість прийняття Адміністрацією США рішень щодо спрощеної процедури без зайвої бюрократії та необхідності голосувань щодо кожного пакету допомоги Україні в Конгресі США. Недолік – обсяги постачання американської зброї в рамках ленд-лізу безпосередньо залежать від фінансових можливостей України". США замість ленд-лізу передають Україні допомогу за іншими програмами, щоб заощадити бюджет країни."Перевага цього інструменту – швидкість прийняття Адміністрацією США рішень щодо спрощеної процедури без зайвої бюрократії та необхідності голосувань щодо кожного пакету допомоги Україні в Конгресі США. Недолік – обсяги постачання американської зброї в рамках ленд-лізу безпосередньо залежать від фінансових можливостей України".



За словами прессекретаря МЗС України Олега Ніколенка, на цьому етапі війни США вирішують надавати військову допомогу Україні за рахунок власного федерального бюджету, оскільки недостатність допомоги або її неефективність "матиме фатальні наслідки для всього вільного демократичного світу".



Як зазначає представник МЗС, у рамках відповідного закону США про додаткові асигнування на підтримку України, зараз Київ отримує безпекову та оборонну допомогу за трьома програмами: Ініціатива сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), зовнішнє військове фінансування (Foreign Military Financing, FMF) та поповнення запасів зброї США (Replenishment of US. weapons stocks).



За цими програмами військова допомога надається на безоплатній основі. Тобто нинішні програми, на відміну від ленд-лізу, не передбачають відшкодування з боку України вартості наданого озброєння, військової техніки та боєприпасів.

"Окрім двостороннього виміру допомоги з боку США, американська сторона була ініціатором створення Контактної групи з оборони України, у роботі якої зараз беруть участь 50 країн. Завдяки спільним дипломатичним зусиллям та провідній ролі США вдалося мобілізувати надання Україні з боку членів НАТО та інших партнерів зброї вартістю 40 мільярдів доларів", – наголосив Ніколенко.



З цих 40 мільярдів понад 19,3 мільярда доларів надійшли саме від США..



Наразі МЗС України разом з іншими держорганами працює над тим, щоб отримати від союзників допомогу для кращого захисту від повітряних загроз.