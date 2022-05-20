Вашингтон може озброїти Київ передовими протикорабельними ракетами

Щоб подолати російську морську блокаду українського чорноморського узбережжя, США можуть передати Україні просунуті протикорабельні ракети.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на чиновників Білого дому та джерела у Конгресі.
Спочатку Вашингтон утримувався від постачання таких ракетних систем: по-перше, вони вимагають навчання військових, а по-друге, були побоювання, що комплекси можуть бути захоплені російською армією, або спровокують ескалацію конфлікту.
Але позиція Білого дому змінюється: в українських портах заблоковано 25 мільйонів тонн зерна, без якого країнам Африки та Близького Сходу загрожує голод. Спроби домовитися з кремлем поки що успіхів не принесли: росія вимагає хоча б часткового зняття санкцій в обмін на те, щоб випустити українську пшеницю на ринок.
США розглядають постачання Києву ракет Harpoon виробництва Boeing, а також Naval Strike Missile від Raytheon Technologies із дальністю 250-300 км.
За словами джерел Reuters, обговорюється як можливість прямого постачання, так і передачі ракет європейськими союзниками. Один із варіантів полягає в тому, що Україні їх подарує Норвегія.
Втім, навіть у цьому випадку залишається проблема: Harpoon потребує пускових установок, а їхня наявність обмежена. США, можливо, знімуть систему з одного зі своїх військових кораблів, кажуть джерела Reuters.
Зараз росія тримає у Чорному морі приблизно 20 кораблів та підводних човнів. Щоб зняти блокаду з українських портів, достатньо від 12 до 24 протикорабельних ракет, аналогічних Harpoon, говорить експерт з військово-морського флоту Hudson Institute Брайян Кларк.
Спочатку Вашингтон утримувався від постачання таких ракетних систем: по-перше, вони вимагають навчання військових, а по-друге, були побоювання, що комплекси можуть бути захоплені російською армією, або спровокують ескалацію конфлікту.
Але позиція Білого дому змінюється: в українських портах заблоковано 25 мільйонів тонн зерна, без якого країнам Африки та Близького Сходу загрожує голод. Спроби домовитися з кремлем поки що успіхів не принесли: росія вимагає хоча б часткового зняття санкцій в обмін на те, щоб випустити українську пшеницю на ринок.
США розглядають постачання Києву ракет Harpoon виробництва Boeing, а також Naval Strike Missile від Raytheon Technologies із дальністю 250-300 км.
За словами джерел Reuters, обговорюється як можливість прямого постачання, так і передачі ракет європейськими союзниками. Один із варіантів полягає в тому, що Україні їх подарує Норвегія.
Втім, навіть у цьому випадку залишається проблема: Harpoon потребує пускових установок, а їхня наявність обмежена. США, можливо, знімуть систему з одного зі своїх військових кораблів, кажуть джерела Reuters.
Зараз росія тримає у Чорному морі приблизно 20 кораблів та підводних човнів. Щоб зняти блокаду з українських портів, достатньо від 12 до 24 протикорабельних ракет, аналогічних Harpoon, говорить експерт з військово-морського флоту Hudson Institute Брайян Кларк.
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