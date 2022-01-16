Вашингтон готовий до продовження діалогу, тепер все залежить від рішення Москви - Блінкен

Після тижня інтенсивного спілкування з РФ у двосторонньому форматі, а також у рамках НАТО та ОБСЄ США планують провести консультації із союзниками та партнерами, розповів держсекретар США Ентоні Блінкен.
"Ми не очікували на прориви" під час спілкування з Росією, заявив головний американський дипломат. Дипломатичне спілкування стало приводом для США підкреслити три важливі принципи, зазначив він.
Серед цих принципів Блінкен назвав: "нічого про союзників і партнерів у Європі без них", взаємність у переговорах, а також деескалацію.
Він зазначив, що Росія має вирішити чи йти шляхом діалогу і деескалації, чи конфронтації.
Поки дипломатичні зусилля не привели до деескалації, заявив голова Військового комітету НАТО Роб Бауер під час спілкування з пресою у четвер.
Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров у п'ятницю звернувся до США та НАТО з вимогою відповісти на запити Росії , зокрема щодо нерозширення НАТО.
Цього тижня НАТО підтвердило, що жодна третя країна не має права вето на вступ нових членів до Альянсу.
Цього тижня НАТО підтвердило, що жодна третя країна не має права вето на вступ нових членів до Альянсу.
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