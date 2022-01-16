Вашингтон готовий до продовження діалогу, тепер все залежить від рішення Москви - Блінкен

16:11 14 січень Київ, Україна

Після тижня інтенсивного спілкування з РФ у двосторонньому форматі, а також у рамках НАТО та ОБСЄ США планують провести консультації із союзниками та партнерами, розповів держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Ми поділилися з представниками РФ нашим глибоким занепокоєнням щодо їхніх дій не тільки щодо України, а й ширше. Вони поділилися своїм занепокоєнням. Думаю, ми дали один одному багато для роздумів. Тепер ми плануємо повернутися та провести тісні консультації з нашими союзниками та партнерами", – заявив Блінкен.

"Ми не очікували на прориви" під час спілкування з Росією, заявив головний американський дипломат. Дипломатичне спілкування стало приводом для США підкреслити три важливі принципи, зазначив він.



Серед цих принципів Блінкен назвав: "нічого про союзників і партнерів у Європі без них", взаємність у переговорах, а також деескалацію.

"Ніякого прогресу не буде в умовах ескалації, коли до глави України приставлено рушницю. Повинні побачити суттєву деескалацію задля досягнення конкретного прогресу", - додав Блінкен.

Він зазначив, що Росія має вирішити чи йти шляхом діалогу і деескалації, чи конфронтації.

"Якщо вони оберуть конфронтацію, - заявив чиновник, - якщо вони оберуть агресію, ми до цього повністю готові. Ми провели тижні і навіть місяці у координації з союзниками та партнерами з G7, ЄС та НАТО, щоб підготуватися до російської агресії та чітко відзначити, що настануть суттєві наслідки, якщо вони оберуть цей шлях”.

Поки дипломатичні зусилля не привели до деескалації, заявив голова Військового комітету НАТО Роб Бауер під час спілкування з пресою у четвер.

"Власне зустрічі останніх кількох днів не призвели до суттєвих змін у розвідувальній картині, яку ми бачимо", - заявив Бауер.