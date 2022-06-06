Вашингтон дав "зелене світло" на відновлення постачання венесуельської нафти до Європи

17:01 06 червня Київ, Україна

Щоб компенсувати припинення закупівлі нафти в росії, Держдеп США дозволив двом європейським енергокомпаніям імпортувати венесуельську нафту.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на п'ять джерел, знайомих із ситуацією.



Італійській Eni та іспанській Repsol дано добро на те, щоб відновити угоди «нафта в обмін на борг» із венесуельською держкомпанією PDVSA, які потрапили під заборону чотири роки тому в рамках санкцій, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа.



Постачання розпочнеться вже наступного місяця, їхня мета — допомогти Європі відмовитися від російської сировини, а також дати символічний знак президенту Венесуели Ніколасу Мадуро, щоб спонукати його на переговори з опозицією, кажуть джерела Reuters.



Eni та Repsol, у яких у минулому були спільні підприємства з PDVSA, зможуть отримувати барелі в оплату боргу та невиплачених дивідендів. Втім, Держдеп виставив жорстку умову: нафта має йти виключно до Європи і не призначена для перепродажу.



Венесуела, яка володіє найбільшими у світі розвіданими запасами, після санкцій Трампа втратила більше половини нафтовидобутку, обсяги якого в країні впали до мінімуму з кінця 1960-х років. Переживши гіперінфляцію в тисячі відсотків на рік і невдалу спробу «революції» під проводом лідера опозиції Хуана Гуайдо, Венесуела знову отримала шанс на діалог із Заходом, коли президент росії володимир путін почав вторгнення в Україну.



У березні чиновники адміністрації Байдена їздили до Каракасу на переговори на найвищому рівні, а влада Венесуели звільнила двох американських громадян, які утримувалися в місцевих в'язницях. Мадуро пообіцяв розпочати переговори з опонентами з опозиції, хоч процес ще не стартував.



Крім венесуельської нафти США можуть пустити на ринок й іранську, вважає Майк Мюллер, голова Vitop Group, найбільшого у світі незалежного нафтотрейдера.



Хоча переговори про ядерну програму Тегерана підвисли в повітрі, а з ними і питання зняття санкцій, американські чиновники можуть почати дивитися крізь пальці на контрабандні постачання іранських барелів, вважає Мюллер.



Нагадаємо, лідери ЄС 31 травня затвердили часткове нафтове ембарго проти росії у рамках шостого пакета санкцій. Під повну заборону протягом 6 місяців потраплять трубопровідні постачання нафти, а ще через два місяці буде повністю заборонено імпорт російських нафтопродуктів.