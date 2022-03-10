"Вас притягнуть до відповідальності, а потім – зненавидять громадяни Росії": Зеленський російським пропагандистам

Президент Володимир Зеленський звернувся до так званих журналістів російських державних медіа, які поширюють пропаганду щодо України та виправдовують військові злочини РФ.
Про це президент сказав у своєму відеозверненні 10 березня.
Зеленський згадав про російських пропагандистів, розповідаючи про бомбардування Росією пологового будинку у Маріуполі.
До цього глава російського Міністерства закордонних справ Сергій Лавров підтвердив, що атака, яка забрала життя трьох людей, зокрема, дитини, була свідомою та цілеспрямованою. Керівництво країни-агресорки виправдовує бомбардування нібито наявністю на території пологового будинку бази полку "Азов". Цю ж брехню напередодні розповідали росіянам пропагандисти.
Про це президент сказав у своєму відеозверненні 10 березня.
Зеленський згадав про російських пропагандистів, розповідаючи про бомбардування Росією пологового будинку у Маріуполі.
До цього глава російського Міністерства закордонних справ Сергій Лавров підтвердив, що атака, яка забрала життя трьох людей, зокрема, дитини, була свідомою та цілеспрямованою. Керівництво країни-агресорки виправдовує бомбардування нібито наявністю на території пологового будинку бази полку "Азов". Цю ж брехню напередодні розповідали росіянам пропагандисти.
Президент пообіцяв, що всю власність пропагандистів та пов'язаних із ними осіб знайдуть, а Україна зробить усе, щоб її конфіскували, де б вона не була.
Під санкції у світі вже потрапила частина російських пропагандистів, зокрема, телеведучий і віцеспікер Держдуми РФ Петро Толстой, телеведучий Володимир Соловйов та голова RT Маргарита Симоньян. З 2014 року під санкціями перебуває інший відомий пропагандист Дмитро Кисельов.
Нагадаємо, свідчення полонених російських загарбників вказують – військове керівництво Росії дає пряму вказівку відкривати вогонь по цивільних в Україні та бомбардувати мирні міста.
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