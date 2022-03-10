"Вас притягнуть до відповідальності, а потім – зненавидять громадяни Росії": Зеленський російським пропагандистам

16:28 10 березень Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський звернувся до так званих журналістів російських державних медіа, які поширюють пропаганду щодо України та виправдовують військові злочини РФ.



Про це президент сказав у своєму відеозверненні 10 березня.



Зеленський згадав про російських пропагандистів, розповідаючи про бомбардування Росією пологового будинку у Маріуполі.



До цього глава російського Міністерства закордонних справ Сергій Лавров підтвердив, що атака, яка забрала життя трьох людей, зокрема, дитини, була свідомою та цілеспрямованою. Керівництво країни-агресорки виправдовує бомбардування нібито наявністю на території пологового будинку бази полку "Азов". Цю ж брехню напередодні розповідали росіянам пропагандисти.

“Військові злочини неможливі без пропагандистів, які їх прикривають. Хочу сказати їм одну річ: ви відповідатимете так само, як ті, хто наказує скидати бомби на мирних людей… Вас обов'язково притягнуть до відповідальності за співучасть у військових злочинах. А потім, і це обов'язково буде, вас зненавидять громадяни Росії. Усі, кого ви зараз обманюєте. Коли вони відчують наслідки брехні. Відчують по своїх гаманцях. За можливостями, яких стає дедалі менше. За вкраденим майбутнім російських дітей. Війна ніколи не буває ізольованою. Вона завжди б'є і по жертві, і по агресору. Агресор просто пізніше це розуміє, але завжди розуміє та завжди страждає”, – сказав Зеленський.

Президент пообіцяв, що всю власність пропагандистів та пов'язаних із ними осіб знайдуть, а Україна зробить усе, щоб її конфіскували, де б вона не була.

«Ви любите багате життя. Любите благополучні країни. У вас більше цього не буде. І це лише початок”, – додав Зеленський.

Під санкції у світі вже потрапила частина російських пропагандистів, зокрема, телеведучий і віцеспікер Держдуми РФ Петро Толстой, телеведучий Володимир Соловйов та голова RT Маргарита Симоньян. З 2014 року під санкціями перебуває інший відомий пропагандист Дмитро Кисельов.